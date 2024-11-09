Реал может подписать триумфатора Евро и Лиги чемпионов. Есть одно условие
Эмерик Ляпорт перейдет в королевский клуб, если не состоится трансфер Кастелло Лукебы
Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским центральным защитником немецкого «РБ Лейпциг» Кастелло Лукебой, сообщает испанское издание El Gol Digital.
Однако, по информации источника, «сливочных» отпугивает стоимость 21-летнего футболиста – 90 миллионов евро.
Если королевскому клубу не удастся договориться о трансфере, то они попытаются подписать испанского центрбека саудовского «Аль-Насра» Эмерика Ляпорта.
В сезоне 2024/25 Эмерик Ляпорт провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Евро-2024 и ЛЧ 2022/23 в 20 миллионов евро.
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