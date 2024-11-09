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  4. «Мой лоб не останавливает даже ботокс». Жена игрока Динамо – о Трампе
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 13:45 |
1474
13

«Мой лоб не останавливает даже ботокс». Жена игрока Динамо – о Трампе

Мирослава Перейма-Дубинчак расстроена результатами выборов президента США

09 ноября 2024, 13:45 |
1474
13
«Мой лоб не останавливает даже ботокс». Жена игрока Динамо – о Трампе
Telegram. Мирослава Перейма-Дубинчак

Мирослава Перейма-Дубинчак, жена защитника киевского «Динамо» Владислава Дубинчака, высказалась относительно победы Дональда Трампа в выборах президента Соединенных штатов Америки:

«Стыдно, но я впервые открыла программу Трампа и мой лоб не останавливает даже ботокс. Наслушалась аналитики относительно дальнейших действий Трампа и стало так грустно. Вот эти тезисы меня убивают: буферная зона, Россия оставляет себе захваченные территории, еще 20 лет без НАТО. Вау! Супер план».

Ранее Мирослава Перейма-Дубинчак послала н***й всех критиков своего мужа после удаления в матче Лиги Европы против «Ференцвароша».

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Владислав Дубинчак Динамо Киев Дональд Трамп российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 13
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F14
А для чого нам знати, що думаю дружина Дубінчака про Трампа? Та йопрст, може ви, хлопці, про футбол будете писати? Якого фака?
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+4
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nick07
раніше таких називали просто ТП, тепер варто казати ТТП - твердолоба ТП
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+2
Diesel
і нащо я на це потратив 2 хв......
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+1
psv970
курка тупа замість ботокса мізки купи собі і твоєму чоловіку недофутболісту
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+1
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Tower Bridge
Теперь все знают план Трампа и США.
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0
Умник
Красавы спорт.юа зашли из далека нашли жену Дубинчака который на косячил в матче с венграми, чтобы гавна накинуть в комменты.
Что дальше?
Найдете жену Попова?
Или подругу Михавка?
Смешно конечно вы заполняете ветку.
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0
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KIEWADIM
Бери тоді свого чоловіка, і п@#₴дуй на фронт. Цікаво , ця лярва хоть трохи розуміє, що в нас вибору немає, захід сказав, що не буде давати грошей і зброї.
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0
contr
Смоктатимеш у бурятів замість Дубінчака☝️
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-1
KIPR ALECS
 Спадок наших геніальних футболістів то частка награбленного олігархами. Сумно їй
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-1
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