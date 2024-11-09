«Мой лоб не останавливает даже ботокс». Жена игрока Динамо – о Трампе
Мирослава Перейма-Дубинчак расстроена результатами выборов президента США
Мирослава Перейма-Дубинчак, жена защитника киевского «Динамо» Владислава Дубинчака, высказалась относительно победы Дональда Трампа в выборах президента Соединенных штатов Америки:
«Стыдно, но я впервые открыла программу Трампа и мой лоб не останавливает даже ботокс. Наслушалась аналитики относительно дальнейших действий Трампа и стало так грустно. Вот эти тезисы меня убивают: буферная зона, Россия оставляет себе захваченные территории, еще 20 лет без НАТО. Вау! Супер план».
Ранее Мирослава Перейма-Дубинчак послала н***й всех критиков своего мужа после удаления в матче Лиги Европы против «Ференцвароша».
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