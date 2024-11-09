«Для таких селюков, как мы...» Поворознюк обвинил украинских судей

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк обвинил арбитров в заангажированности после матча 13-го тура УПЛ против «Левого Берега» (0:0):

«Я считаю, что где-то нам немножко не везет. Но сегодня ту точку, что не дали – в нашу сторону точно бы дали. Вы понимаете, о чем я говорю. Но завтра Монзуль будет стучать кулаком в грудь, доказывать, что там все классно, все хорошо, пенальти там не было. Если в наши ворота – пенальти 100% бы дали. Я уверен в этом. Там точка 100%.

Пойду ли я по примеру «Полесья», чтобы послушать VAR по пенальти на Кисленкове? Конечно. Я Монзуль уже написал сообщение: «Катя, дай публично объяснение, почему нет точки. Просто дайте переговорный процесс». У нас как-то так получается, что сейчас вроде бы все на правильном пути, детектор лжи, все классно, это все хорошо, но почему-то все равно как-то так получается, что для избранных это было бы пенальти, а для селюков таких, как мы – нет пенальти. Это же неправильно».