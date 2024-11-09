Опубликованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Оболонь

9 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Оболонью».

Игра состоится в городе Черкассы на «Центральном стадионе».

Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

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Стартовые составы на матч ЛНЗ – «Оболонь»:

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский (к), Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Молло, Топалов, Момо.

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Витенчук, Близниченко, Черненко, Слободян (к), Груша, Суханов.