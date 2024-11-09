Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опубликованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Оболонь
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:24
163
0

Опубликованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Оболонь

Матч 13-го тура УПЛ состоится 9 ноября в 13:00

09 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:24
163
0
Опубликованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Оболонь
ФК ЛНЗ

9 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Оболонью».

Игра состоится в городе Черкассы на «Центральном стадионе».

Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовые составы на матч ЛНЗ – «Оболонь»:

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский (к), Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Молло, Топалов, Момо.

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Витенчук, Близниченко, Черненко, Слободян (к), Груша, Суханов.

По теме:
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Осасуны
Эрнест АСТАХОВ: «Результатом огорчены, должны были побеждать»
«Для таких селюков, как мы...» Поворознюк обвинил украинских судей
ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы ЛНЗ - Оболонь
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Бокс | 09 ноября 2024, 07:49 0
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»

Бывший чемпион мира выделил Кенни Нортона

Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2024. Обнародовано количество голосов
Футбол | 09 ноября 2024, 08:01 8
Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2024. Обнародовано количество голосов
Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2024. Обнародовано количество голосов

Родри обошел Винисиуса Жуниора всего на 41 балл

Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Теннис | 08.11.2024, 21:10
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Футбол | 09.11.2024, 08:21
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Реал может сенсационно возглавить особенный тренер. Он работает в Турции
Футбол | 09.11.2024, 11:35
Реал может сенсационно возглавить особенный тренер. Он работает в Турции
Реал может сенсационно возглавить особенный тренер. Он работает в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 78
Футбол
Реал решил избавиться от вице-чемпиона мира. В клубе устали от него
Реал решил избавиться от вице-чемпиона мира. В клубе устали от него
07.11.2024, 12:49 6
Футбол
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 3
Футбол
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 276
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
07.11.2024, 08:52 7
Бокс
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем