Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:24
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Опубликованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Оболонь
Матч 13-го тура УПЛ состоится 9 ноября в 13:00
09 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:24
163
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9 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Оболонью».
Игра состоится в городе Черкассы на «Центральном стадионе».
Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовые составы на матч ЛНЗ – «Оболонь»:
ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский (к), Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Молло, Топалов, Момо.
«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Витенчук, Близниченко, Черненко, Слободян (к), Груша, Суханов.
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