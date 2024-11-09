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09 ноября 2024, 10:45 |
616
0

Не Ямал. Известно, за кого голосовал Роналдо в номинации Kopa Trophy

Бразилець признал лучшим молодым игроком Савиньо

09 ноября 2024, 10:45 |
616
0
Не Ямал. Известно, за кого голосовал Роналдо в номинации Kopa Trophy
Getty Images/Global Images Ukraine. Савиньо

28 октября состоялась церемония награждения «Золотого мяча 2024», на которой вручали и другие награды, как например приз лучшему молодому футболисту года – Kopa Trophy. Обладателем престижной статуэтки стал 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал.

За более чем неделю в интернете появились детали опросов. Легендарный бразильский нападающий Роналдо в номинации Kopa Trophy на первое место поставил Савиньо из «Манчестер Сити».

На второй строчке у звездного форварда оказался как раз таки Ламин Ямал, а третьим Роналдо определил турецкого хавбека мадридского «Реала» Арду Гюлера.

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Ламин Ямал Савио Морейра Арда Гюлер Аль-Наср Эр-Рияд Барселона Манчестер Сити Реал Мадрид лучший игрок Kopa Trophy Роналдо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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