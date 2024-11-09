Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал может сенсационно возглавить особенный тренер. Он работает в Турции
Испания
09 ноября 2024, 11:35 |
312
0

Реал может сенсационно возглавить особенный тренер. Он работает в Турции

Жозе Моуриньо имеет шанс стать заменой для Карло Анчелотти

09 ноября 2024, 11:35 |
312
0
Реал может сенсационно возглавить особенный тренер. Он работает в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Большое количество болельщиков мадридского «Реала» требует отставки главного тренера первой команды Карло Анчелотти, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, фанаты королевского клуба хотели бы, чтобы команду снова возглавил легендарный португальский коуч Жозе Моуриньо, который сейчас работает в турецком «Фенербахче». За этим тренером закрепилось прозвище «Особенный».

Отмечается, что мнение фанов не является пустым звуком для президента «сливочных» Флорентино Переса – он обратит внимание на просьбу болельщиков.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 18-м, потеряв 6 зачетных баллов в 4 поединках.

Ранее сообщалось, что заменить Карло Анчелотти в «Реале» может Зинедин Зидан.

По теме:
Не Ямал. Известно, за кого голосовал Роналдо в номинации Kopa Trophy
Реал Мадрид – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Реал Мадрид Фенербахче Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Флорентино Перес назначение тренера отставка
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Синди Кимберли – невероятная девушка Деле Алли
Футбол | 09 ноября 2024, 07:15 6
ДЕВУШКА ДНЯ. Синди Кимберли – невероятная девушка Деле Алли
ДЕВУШКА ДНЯ. Синди Кимберли – невероятная девушка Деле Алли

Пока экс-футболист без клуба, его кормит потрясающая модель

Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Футбол | 08 ноября 2024, 16:05 38
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками

Представителям СК «Полтава» выписали повестки

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 09.11.2024, 04:45
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
КОЖУШКО: «Нам нужно быть внимательными и показать свой футбол»
Футбол | 09.11.2024, 09:54
КОЖУШКО: «Нам нужно быть внимательными и показать свой футбол»
КОЖУШКО: «Нам нужно быть внимательными и показать свой футбол»
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
Бокс | 08.11.2024, 17:42
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
08.11.2024, 07:55 8
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
08.11.2024, 07:46
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
07.11.2024, 08:52 7
Бокс
«Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала
«Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала
07.11.2024, 16:58 13
Футбол
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем