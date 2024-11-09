Реал может сенсационно возглавить особенный тренер. Он работает в Турции
Жозе Моуриньо имеет шанс стать заменой для Карло Анчелотти
Большое количество болельщиков мадридского «Реала» требует отставки главного тренера первой команды Карло Анчелотти, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, фанаты королевского клуба хотели бы, чтобы команду снова возглавил легендарный португальский коуч Жозе Моуриньо, который сейчас работает в турецком «Фенербахче». За этим тренером закрепилось прозвище «Особенный».
Отмечается, что мнение фанов не является пустым звуком для президента «сливочных» Флорентино Переса – он обратит внимание на просьбу болельщиков.
В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 18-м, потеряв 6 зачетных баллов в 4 поединках.
Ранее сообщалось, что заменить Карло Анчелотти в «Реале» может Зинедин Зидан.
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