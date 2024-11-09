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  4. «Какая-то должна быть ответственность?» Легенда Динамо – о позоре в ЛЕ
Лига Европы
09 ноября 2024, 11:11 |
422
1

«Какая-то должна быть ответственность?» Легенда Динамо – о позоре в ЛЕ

Максим Шацких оценил разгромное поражение столичного клуба от «Ференцвароша»

09 ноября 2024, 11:11 |
422
1
«Какая-то должна быть ответственность?» Легенда Динамо – о позоре в ЛЕ
ФК Динамо Киев

Легендарный нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких раскритиковал футболистов столичного клуба за поражение в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4).

– Одна глупая ошибка – и игра была поломана. Все планы, которые строил на матч Шовковский, пошли прахом. В УПЛ еще бы могло пройти такое, играть вдесятером более 70 минут игрового времени, но не в Лиге Европы. На таком уровне за такие ошибки жестоко наказывают. К тому же, где-то не подфартило. Имели шанс динамовцы забивать еще при счете 0:0, но не повезло ни Кабаеву, ни Ванату. Оба в каркас попали.

– Ну ладно, нефарт в атаке. А в обороне что случилось?

– Игроки «Динамо», особенно те, кто регулярно играет в основе, не должны допускать такие детские ошибки, как Дубинчак. Да и вообще: все голы – следствие ошибок игроков «Динамо». Все четыре. Какая-то же должна быть ответственность? За командную игру тренер ответит, а игроки должны отвечать за свои. Первый пропущенный «Динамо» гол – нелепая ошибка Кабаева. Второй гол – ну как-то еще надо держать соперника в своей штрафной площади.

– Как с этим быть?

– Надо как-то злее играть, с позиции силы. Штрафная площадка твоей команды – твой дом. Его защищать надо всеми силами. Не заметил я агрессии, в хорошем смысле этого слова, в действиях динамовцев. Ну а четвертый гол я вообще не понимаю... Но, знаете, хотелось бы и похвалить несколько динамовцев, потому что после удаления они не закрылись наглухо в обороне, хотя могли бы. Старались все же играть в свою игру, в открытый футбол, что-то создавать в атаке.

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош Максим Шацких
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Перець
На жаль  сутулий Біловар і  Михавко два чудили кваліфікованих гравців в обороні команди нема були раніше Миколенко ,Забарний  Бетао і ще один бразилець  якось так
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