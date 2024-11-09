Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОЖУШКО: «Нам нужно быть внимательными и показать свой футбол»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 09:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 09:55
52
0

КОЖУШКО: «Нам нужно быть внимательными и показать свой футбол»

Игрок «Кривбасса» в ожидании поединка против «Колоса»

09 ноября 2024, 09:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 09:55
52
0
КОЖУШКО: «Нам нужно быть внимательными и показать свой футбол»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Нападающий клуба «Кривбасс» Кривой Рог Олег Кожушко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Колосом» в 13-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Олег, как «Кривбасс» готовится и настраивается на «Колос»?

– Готовимся с хорошим настроением. Хорошо провели на неделе тренировочный процесс, проанализировали команду соперника. В целом настраиваемся на любопытный матч. Обе команды будут нацелены, чтобы получить максимальное количество очков, ведь у каждого свои турнирные задачи.

– Как можешь охарактеризовать соперника?

–Я считаю, что «Колос» очень хорошая команда, в которой есть молодые и опытные футболисты. Они демонстрируют достойный футбол, достаточно мало пропускают. Потому нам нужно быть внимательными и показать свой футбол.

– Ты раньше играл за «Колос». Или этот матч для тебя до сих пор принципиален?

– Не могу сказать, что этот матч будет принципиальным для меня. Да, я играл в этом клубе, у меня там осталось много друзей, но настраиваюсь на этот матч, как и к каждой игре.

– С кем из «Колоса» до сих пор поддерживаешь связь?

– Как с нынешними игроками клуба, такими как Валерий Бондаренко, Павел Ореховский, так и с уже выступающими товарищами как тренеры. Есть такое правило, что когда играешь против друзей, то с ними не общаешься перед матчем. Потому накануне мы не говорили.

– Какое настроение в команде после утраченных очков в игре против «Руха»?

– Настроение рабочее, все хорошо. Несмотря на то, что мы сыграли вничью. Надо двигаться дальше, смотреть вперед на следующий матч и добывать максимальное количество очков в дальнейшем. Никто трагедии из прошлого матча не совершал.

По теме:
Денис КОСТЫШИН: «Ротань много времени уделяет тактике»
Антирекорд УПЛ. Черноморец стал автором неприятного достижения
КОСТЫШИН: «Может ли Александрия повторить Лестер? Наша задача – побеждать»
Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
Андрій Вітренко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Нам пришлось согласиться на бой с украинцем»
Бокс | 08 ноября 2024, 11:31 0
Эдди ХИРН: «Нам пришлось согласиться на бой с украинцем»
Эдди ХИРН: «Нам пришлось согласиться на бой с украинцем»

Британский промоутер прокомментировал предстоящий поединок Энниса и Чухаджяна

Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
Футбол | 08 ноября 2024, 12:06 0
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку

Рейтинг возглавил «Манчестер Сити»

ФОТО. 18-летняя дочь экс-директора Арсенала впечатляет своей красотой
Футбол | 09.11.2024, 06:30
ФОТО. 18-летняя дочь экс-директора Арсенала впечатляет своей красотой
ФОТО. 18-летняя дочь экс-директора Арсенала впечатляет своей красотой
Кристиан Пулишич: новый лидер Милана
Футбол | 09.11.2024, 09:00
Кристиан Пулишич: новый лидер Милана
Кристиан Пулишич: новый лидер Милана
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
Бокс | 08.11.2024, 17:42
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
07.11.2024, 20:22 3
Футбол
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
«Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала
«Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала
07.11.2024, 16:58 13
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
08.11.2024, 07:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем