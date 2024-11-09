КОЖУШКО: «Нам нужно быть внимательными и показать свой футбол»

Нападающий клуба «Кривбасс» Кривой Рог Олег Кожушко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Колосом» в 13-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Олег, как «Кривбасс» готовится и настраивается на «Колос»?

– Готовимся с хорошим настроением. Хорошо провели на неделе тренировочный процесс, проанализировали команду соперника. В целом настраиваемся на любопытный матч. Обе команды будут нацелены, чтобы получить максимальное количество очков, ведь у каждого свои турнирные задачи.

– Как можешь охарактеризовать соперника?

–Я считаю, что «Колос» очень хорошая команда, в которой есть молодые и опытные футболисты. Они демонстрируют достойный футбол, достаточно мало пропускают. Потому нам нужно быть внимательными и показать свой футбол.

– Ты раньше играл за «Колос». Или этот матч для тебя до сих пор принципиален?

– Не могу сказать, что этот матч будет принципиальным для меня. Да, я играл в этом клубе, у меня там осталось много друзей, но настраиваюсь на этот матч, как и к каждой игре.

– С кем из «Колоса» до сих пор поддерживаешь связь?

– Как с нынешними игроками клуба, такими как Валерий Бондаренко, Павел Ореховский, так и с уже выступающими товарищами как тренеры. Есть такое правило, что когда играешь против друзей, то с ними не общаешься перед матчем. Потому накануне мы не говорили.

– Какое настроение в команде после утраченных очков в игре против «Руха»?

– Настроение рабочее, все хорошо. Несмотря на то, что мы сыграли вничью. Надо двигаться дальше, смотреть вперед на следующий матч и добывать максимальное количество очков в дальнейшем. Никто трагедии из прошлого матча не совершал.