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  4. Байер продлил контракт с травмированным вингером
Германия
09 ноября 2024, 09:10 |
116
0

Байер продлил контракт с травмированным вингером

Амин Адли будет выступать в клубе до 2028 года

09 ноября 2024, 09:10 |
116
0
Байер продлил контракт с травмированным вингером
Getty Images/Global Images Ukraine. Амин Адли

Действующий чемпион Бундеслиги леверкузенский «Байер» официально продлил контракт с вингером Амином Адли.

Новый договор будет действовать до лета 2028 года. Остальные детали соглашения клуб не сообщает.

Адли выбыл на долгое время из-за перелома малой берцовой кости левой ноги. Повреждение игрок получил в матче Лиги чемпионов против французского «Бреста» (1:1).

В нынешнем сезоне игрок провел 12 матчей, но результативными действиями так и не отметился.

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Байер Амин Адли чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта Брест (Франция) Лига чемпионов
Андрій Вітренко Источник: ФК Байер
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