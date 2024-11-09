Байер продлил контракт с травмированным вингером
Амин Адли будет выступать в клубе до 2028 года
Действующий чемпион Бундеслиги леверкузенский «Байер» официально продлил контракт с вингером Амином Адли.
Новый договор будет действовать до лета 2028 года. Остальные детали соглашения клуб не сообщает.
Адли выбыл на долгое время из-за перелома малой берцовой кости левой ноги. Повреждение игрок получил в матче Лиги чемпионов против французского «Бреста» (1:1).
В нынешнем сезоне игрок провел 12 матчей, но результативными действиями так и не отметился.
🗣️ Amine: "Wir haben einen besonderen Zusammenhalt in der Kabine, auf dem Platz und auch mit unseren Fans. Meine Erwartungen haben sich mehr als erfüllt und ich werde alles dafür tun, dass wir hier auch künftig große Dinge erleben und Titel gewinnen können. Ich bin stolz darauf,… pic.twitter.com/Edc67XXLXY— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 8, 2024
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