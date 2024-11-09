Байер продлил контракт с травмированным вингером

Действующий чемпион Бундеслиги леверкузенский «Байер» официально продлил контракт с вингером Амином Адли.

Новый договор будет действовать до лета 2028 года. Остальные детали соглашения клуб не сообщает.

Адли выбыл на долгое время из-за перелома малой берцовой кости левой ноги. Повреждение игрок получил в матче Лиги чемпионов против французского «Бреста» (1:1).

В нынешнем сезоне игрок провел 12 матчей, но результативными действиями так и не отметился.