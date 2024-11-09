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  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Синди Кимберли – невероятная девушка Деле Алли
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09 ноября 2024, 07:15 |
1191
4

ДЕВУШКА ДНЯ. Синди Кимберли – невероятная девушка Деле Алли

Пока экс-футболист без клуба, его кормит потрясающая модель

09 ноября 2024, 07:15 |
1191
4
ДЕВУШКА ДНЯ. Синди Кимберли – невероятная девушка Деле Алли
Instragram. Синди Кимберли

Сегодня знакомимся с одной из самых красивых подруг футболистов и это – 25-летняя модель Синди Кимберли.

Деле Алли с лета находится без клуба, а потому вся нагрузка на семейный бюджет падает на хрупкие плечи красавицы.

Девушка имеет в своём активе Instagram с 7,1 млн фолловеров и является амбассадором бренда «PrettyLittleThing».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Синди стала известной на весь мир после поста Джастина Бибера в 2015-м году, когда певец опубликовал фото девушки, написав: «О, Боже мой! Кто это?».

С тех пор девушка начала стремительно набирать популярность, став моделью мирового уровня:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Pennsylvania
Pretty Maids All in a Row 
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Serhii P.
Красива. Навіщо їй цей лузер?
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