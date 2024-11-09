ДЕВУШКА ДНЯ. Синди Кимберли – невероятная девушка Деле Алли
Пока экс-футболист без клуба, его кормит потрясающая модель
Сегодня знакомимся с одной из самых красивых подруг футболистов и это – 25-летняя модель Синди Кимберли.
Деле Алли с лета находится без клуба, а потому вся нагрузка на семейный бюджет падает на хрупкие плечи красавицы.
Девушка имеет в своём активе Instagram с 7,1 млн фолловеров и является амбассадором бренда «PrettyLittleThing».
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Синди стала известной на весь мир после поста Джастина Бибера в 2015-м году, когда певец опубликовал фото девушки, написав: «О, Боже мой! Кто это?».
С тех пор девушка начала стремительно набирать популярность, став моделью мирового уровня:
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