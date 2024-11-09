Другие новости09 ноября 2024, 06:45 |
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ФОТО. Лучший отец! Джорджина опубликовала очень милое фото Роналду
Фото уже собрало практически 4 млн лайков...
09 ноября 2024, 06:45 |
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Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – опубликовала очень милый снимок с их семейной жизни с форвардом «Аль-Насра».
На нём Криштиану запечатлен с 2-летней дочерью Беллой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фото уже собрало практически 3,9 млн лайков, а фолловеры в восторге от Роналду:
«Лучший отец в истории», «Лучший отец и лучший футболист в истории», «Папа со своей маленькой принцессой» и так далее.
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