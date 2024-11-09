ФОТО. Лучший отец! Джорджина опубликовала очень милое фото Роналду

Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – опубликовала очень милый снимок с их семейной жизни с форвардом «Аль-Насра».

На нём Криштиану запечатлен с 2-летней дочерью Беллой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото уже собрало практически 3,9 млн лайков, а фолловеры в восторге от Роналду:

«Лучший отец в истории», «Лучший отец и лучший футболист в истории», «Папа со своей маленькой принцессой» и так далее.