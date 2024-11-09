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09 ноября 2024, 06:30 |
641
1

ФОТО. 18-летняя дочь экс-директора Арсенала впечатляет своей красотой

Дочь Эду Гаспара – профессиональная модель и очень красивая девушка

09 ноября 2024, 06:30 |
641
1
ФОТО. 18-летняя дочь экс-директора Арсенала впечатляет своей красотой
Instagram. Эду и его дочь Мария Эдуарда

Эду Гаспар подал в отставку с поста спортивного директора «Арсенала» и может перейти на идентичную должность в «Ноттингем Форест».

В связи с этим фаны «канониров» начали писать дочери функционера – Марии Эдуарде. Девушка недовольна потоком критики, обрушевшейся на отца:

«Прекратите присылать мне сообщения со словами: «Что случилось?». Ради Бога, прочитай и узнаешь!», – цитирует девушку издание Daily Star.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мария Эдуарда Гаспар – профессиональная модель, которая состоит в бразильском агенстве «Megamodelbrasil». Девушка часто приходила на матчи «Арсенала» и является фанаткой клуба. На её страницу в Instagram подписано более 50 тысяч фолловеров. Мария временами публикует очень эффектные фото:

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Арсенал Лондон фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эду Гаспар
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Serhii P.
Нічого "вражаючого" я не побачив. Трішки кінське лице та явно схильна до повноти.
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