ФОТО. У экс-игрока Баварии и Ливерпуля умерла жена

4 ноября перестало биться сердце жены экс-игрока «Ливерпуля», «Баварии» и «Тоттенхэма» Кристиана Циге.

Об этом сообщил бывший игрок сборной Германии в соцсетях.

52-летняя Пиа Циге умерла после продолжительной болезни:

«Наш мир остановился с 4 ноября. После длительной и тяжелой болезни Пиа навсегда закрыла глаза. Мы хотим поблагодарить всех, кто прошел этот долгий и трудный путь вместе с нами, а также за большое сочувствие и сострадание. Пиа, ты будешь жить вечно в наших сердцах», – написал Кристиан в соцсетях.

Кристиан и Пиа воспитали двоих детей, Алессандро и Марию. Они были женаты с 1997 года. Пиа также имела еще одну дочь, Катарину, от предыдущего брака.

Циге завершил карьеру в 2005 году.