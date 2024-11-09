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09 ноября 2024, 05:50 |
783
1

ФОТО. У экс-игрока Баварии и Ливерпуля умерла жена

Трагические новости...

09 ноября 2024, 05:50 |
783
1
ФОТО. У экс-игрока Баварии и Ливерпуля умерла жена
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Циге вместе с женой

4 ноября перестало биться сердце жены экс-игрока «Ливерпуля», «Баварии» и «Тоттенхэма» Кристиана Циге.

Об этом сообщил бывший игрок сборной Германии в соцсетях.

52-летняя Пиа Циге умерла после продолжительной болезни:

«Наш мир остановился с 4 ноября. После длительной и тяжелой болезни Пиа навсегда закрыла глаза. Мы хотим поблагодарить всех, кто прошел этот долгий и трудный путь вместе с нами, а также за большое сочувствие и сострадание. Пиа, ты будешь жить вечно в наших сердцах», – написал Кристиан в соцсетях.

Кристиан и Пиа воспитали двоих детей, Алессандро и Марию. Они были женаты с 1997 года. Пиа также имела еще одну дочь, Катарину, от предыдущего брака.

Циге завершил карьеру в 2005 году.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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мы тут не похоронное бюро, извините
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