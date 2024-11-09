Другие новости09 ноября 2024, 05:07 |
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ВИДЕО. Невероятный бицепс. Довбик похвастался крутой физической формой
Украинская машина по забиванию голов
09 ноября 2024, 05:07 |
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Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик продемонстрировал физическую мощь в сторис Instagram.
27-летний футболист опубликовал видео, на котором он тренируется в спортзале.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Артем тягает гири, а его бицепс достигает впечатляющих размеров.
Довбик хочет улучшить текущие плохие результаты римского клуба и помочь сборной Украины в завершающих матчах Лиги Наций.
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