ВИДЕО. Невероятный бицепс. Довбик похвастался крутой физической формой

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик продемонстрировал физическую мощь в сторис Instagram.

27-летний футболист опубликовал видео, на котором он тренируется в спортзале.

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Артем тягает гири, а его бицепс достигает впечатляющих размеров.

Довбик хочет улучшить текущие плохие результаты римского клуба и помочь сборной Украины в завершающих матчах Лиги Наций.