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09 ноября 2024, 05:07 |
283
1

ВИДЕО. Невероятный бицепс. Довбик похвастался крутой физической формой

Украинская машина по забиванию голов

09 ноября 2024, 05:07 |
283
1
ВИДЕО. Невероятный бицепс. Довбик похвастался крутой физической формой
Instagram. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик продемонстрировал физическую мощь в сторис Instagram.

27-летний футболист опубликовал видео, на котором он тренируется в спортзале.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Артем тягает гири, а его бицепс достигает впечатляющих размеров.

Довбик хочет улучшить текущие плохие результаты римского клуба и помочь сборной Украины в завершающих матчах Лиги Наций.

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Артем Довбик Рома Рим фото lifestyle чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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дыряво с пердя 🤣
Римский волк, который хочет уже сбежать с этого леса 
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