ФОТО. Звезда Реала поставила лайк сногсшибательной красавице. Кто она?

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем продолжает подогревать интерес к своему возможному роману с моделью Лаурой Селией Вальк.

21-летний футболист отметился лайком на последней публикации нидерландской модели, которая снималась для бренда «Victoria's Secret».

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Пару никогда не видели вместе, но в СМИ очень часто пишут о том, что футболист и красавица встречаются уже на протяжении некоторого времени.

Правда, есть и информация, что их лавстори сфабрикована.