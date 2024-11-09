ФОТО. Звезда Реала поставила лайк сногсшибательной красавице. Кто она?
Джуд Беллингем ищет вдохновение в нидерландской супермодели
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем продолжает подогревать интерес к своему возможному роману с моделью Лаурой Селией Вальк.
21-летний футболист отметился лайком на последней публикации нидерландской модели, которая снималась для бренда «Victoria's Secret».
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Пару никогда не видели вместе, но в СМИ очень часто пишут о том, что футболист и красавица встречаются уже на протяжении некоторого времени.
Правда, есть и информация, что их лавстори сфабрикована.
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