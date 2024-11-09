Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Реала поставила лайк сногсшибательной красавице. Кто она?
Другие новости
09 ноября 2024, 03:50 |
118
0

ФОТО. Звезда Реала поставила лайк сногсшибательной красавице. Кто она?

Джуд Беллингем ищет вдохновение в нидерландской супермодели

09 ноября 2024, 03:50 |
118
0
ФОТО. Звезда Реала поставила лайк сногсшибательной красавице. Кто она?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем продолжает подогревать интерес к своему возможному роману с моделью Лаурой Селией Вальк.

21-летний футболист отметился лайком на последней публикации нидерландской модели, которая снималась для бренда «Victoria's Secret».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пару никогда не видели вместе, но в СМИ очень часто пишут о том, что футболист и красавица встречаются уже на протяжении некоторого времени.

Правда, есть и информация, что их лавстори сфабрикована.

По теме:
Топ-10 рейтинга Золотого мяча 2024. Обнародовано количество голосов
ВИДЕО. Украинская спортсменка попробовала себя в новой роли
Известно, какой разрыв был между Родри и Винисиусом в голосовании за ЗМ
Джуд Беллингем фото lifestyle Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Футбол | 08 ноября 2024, 06:23 78
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?

Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте

Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Теннис | 08 ноября 2024, 21:10 21
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира

Коко в двух сетах одолела Арину в Эр-Рияде и поборется за титул WTA Finals 2024

Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул
Футбол | 09.11.2024, 03:22
Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул
Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Футбол | 08.11.2024, 16:05
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08.11.2024, 07:46
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
07.11.2024, 08:52 7
Бокс
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
08.11.2024, 07:55 7
Футбол
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 20:32
Теннис
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 274
Футбол
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем