Англия09 ноября 2024, 08:21 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Арсенал
Смотрите 10 ноября в 18:30 матч чемпионата Англии
09 ноября 2024, 08:21 |
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В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». В ней примут участие украинские легионеры: Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал»).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
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