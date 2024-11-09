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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Арсенал
Англия
09 ноября 2024, 08:21 |
125
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Арсенал

Смотрите 10 ноября в 18:30 матч чемпионата Англии

09 ноября 2024, 08:21 |
125
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». В ней примут участие украинские легионеры: Михаил Мудрик («Челси») и Александр Зинченко («Арсенал»).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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