Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
10 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ
В воскресенье, 10 ноября, в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Рух».
Команды встретятся на стадионе «Авангард».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четвертьфинальные поединки пройдут в начале апреля 2025 года
С 13 по 19 ноября сине-желтые сыграют с Нидерландами, Казахстаном и Словенией