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Премьер-лига
Верес
10.11.2024 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:06
48
0

Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 08 ноября 2024, 21:06
48
0
Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 10 ноября, в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «Авангард».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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