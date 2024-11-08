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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 21:01 |
200
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Заря

10 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 21:01 |
200
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Заря
УПЛ

В воскресенье, 10 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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