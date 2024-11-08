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10.11.2024 15:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:59
79
0

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:59
79
0
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 10 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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