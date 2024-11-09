«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти назвал самую большую ошибку при этом в карьере.

«За тридцать лет невозможно принимать только правильные решения. К примеру, у меня плохой период здесь, в Мадриде, после первого года работы.

Я был очень близок к продлению контракта, клуб хотел меня оставить, но я слишком сильно давил в вопросе моей зарплаты. И тогда переговоры остановились. Это была моя ошибка – самое плохое, что я мог сделать. Но это был урок для меня», – сказал 65-летний итальянец.

В первый раз Анчелотти возглавил Реал летом 2013 года. В первый год работы в Мадриде команда под руководством Карло выиграла Лигу чемпионов. После сезона 2014/2015 итальянец покинул клуб.

Анчелотти прокомментировал решение Дешама не вызывать Мбаппе в сборную Франции.