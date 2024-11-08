Не измена. Названа возможная причина развода Пятовых после 19 лет брака

Украинский журналист Игорь Бурбас высказался относительно развода легендарного экс-вратаря национальной сборной Украины Андрея Пятова с его женой Юлией:

«Понятное дело, что проблема не в измене, потому что Андрей в принципе примерный семьянин, и это сама Юля писала. Понятное дело, что это не проблема в алкоголе. Но, по моей информации, есть другая зависимость. Конечно, лучше Андрей об этом расскажет сам. Поговаривают, что истинная причина – игромания, которая длится уже годами. Много ли проиграл в казино? Это нужно у него спрашивать, я же к счетам не имею доступа. Какие-то и долги там есть».

Напомним, Андрей и Юлия Пятовы были женаты 19 лет. У них есть 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).