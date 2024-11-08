Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла борется за выживание. Совсем другой чемпионат»

«Ворскла» обыграла «Черноморец» 1:0 в матче чемпионата Украины, добыв первую победу с середины августа. Наставник Юрий Максимов считает, что сейчас команда находится в борьбе за выживание.

«Совсем другой чемпионат, мы это понимаем. Боремся за выживание, поэтому игра за шесть очков была. Ребята старались. С «Вересом» и «Колосом» везения не было, а сегодня фарт где-то вернулся. Благодарность ребятам».

«Боялся, чтобы не пропустили в конце, когда сели на свою половину поля. В первом тайме у нас даже ударов не было, все хотели завести мяч в ворота. Мы же не в хоккей играем. С «Колосом» – два удара, ноль ударов в створ», – сказал Максимов.

Команда с 13 очками поднялась на 10-е место.