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  4. «Левый Берег» — «Ингулец». Стали известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:03
57
0

«Левый Берег» — «Ингулец». Стали известны стартовые составы команд

8 ноября команды сыграют матч 11-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:03
57
0
«Левый Берег» — «Ингулец». Стали известны стартовые составы команд
Левый Берег

В матче 11-го тура Украинской Премьер-Лиги встретятся «Левый Берег» и «Ингулец».

Главные тренеры определились с составами.

Василий Кобин надеется, что его команда заработает первые 3 очка в этом сезоне.

А вот Виталий Первак уже доказал всем командам, что его «Левый Берег» умеет побеждать.

Стартовые составы команд:

Левый Берег: Механив, Астахов, Якимив, Семёнов, Сидней, Косовский, Приходько, Галас, Когут, Войцеховский, Сухоручко.

Ингулец: Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысик, Волохатый, Пятов, Сад, Могильный, Белоцерковец, Кисленко.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Ингулец Левый Берег - Ингулец стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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