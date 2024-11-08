«Левый Берег» — «Ингулец». Стали известны стартовые составы команд
8 ноября команды сыграют матч 11-го тура УПЛ
В матче 11-го тура Украинской Премьер-Лиги встретятся «Левый Берег» и «Ингулец».
Главные тренеры определились с составами.
Василий Кобин надеется, что его команда заработает первые 3 очка в этом сезоне.
А вот Виталий Первак уже доказал всем командам, что его «Левый Берег» умеет побеждать.
Стартовые составы команд:
Левый Берег: Механив, Астахов, Якимив, Семёнов, Сидней, Косовский, Приходько, Галас, Когут, Войцеховский, Сухоручко.
Ингулец: Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысик, Волохатый, Пятов, Сад, Могильный, Белоцерковец, Кисленко.
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