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  4. Не сейчас. Тренер Жироны рассказал о Цыганкове и проблемах состава
Испания
08 ноября 2024, 16:54 |
231
0

Не сейчас. Тренер Жироны рассказал о Цыганкове и проблемах состава

Виктор играть не готов

08 ноября 2024, 16:54 |
231
0
Не сейчас. Тренер Жироны рассказал о Цыганкове и проблемах состава
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что после поражения в матче Лиги чемпионов от ПСВ никто, включая украинского хавбека Виктора Цыганкова, не успел восстановиться к воскресной встрече Ла Лиги с «Хетафе».

«К сожалению, после матча в Лиге чемпионов никто не успел восстановиться к игре чемпионата Испании. Еще слишком рано возвращать в состав Цыганкова, но я думаю, что сразу после паузы на матчи сборных он вернется».

«Будем ожидать, но те, кто сейчас играет, делают все возможное, у меня нет претензий. Так много травмированных, что очень легко выбирать состав», – сказал Мичел.

Известно, что полузащитник пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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