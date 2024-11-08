Не сейчас. Тренер Жироны рассказал о Цыганкове и проблемах состава

Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что после поражения в матче Лиги чемпионов от ПСВ никто, включая украинского хавбека Виктора Цыганкова, не успел восстановиться к воскресной встрече Ла Лиги с «Хетафе».

«К сожалению, после матча в Лиге чемпионов никто не успел восстановиться к игре чемпионата Испании. Еще слишком рано возвращать в состав Цыганкова, но я думаю, что сразу после паузы на матчи сборных он вернется».

«Будем ожидать, но те, кто сейчас играет, делают все возможное, у меня нет претензий. Так много травмированных, что очень легко выбирать состав», – сказал Мичел.

Известно, что полузащитник пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций.