Анчелотти признал проблемы Реала: У Мбаппе, Вини и Беллингема тяжелое время

Наставник «Реала» Карло Анчелотти после поражений в матче с «Барселоной» и «Миланом» признал, что отдельные лидеры команды выступают не на том уровне, к которому привыкли болельщики.

«Я верю, что мы нашли решение наших проблем в обороне. Но наши наработки мы проверим на практике в ближайших матчах. Мбаппе не поехал в сборную? Об этом я говорить не хочу. Килиан разочарован, но принял решение тренера».

«Мбаппе проходит через сложное время. Это же могу сказать про Винисиуса, Родриго, Беллингема. Вся команда не в лучшей форме, сложное время для всех».

«Но в спорте такое бывает, поражения случаются. Нужно отреагировать и продолжать борьбу», – сказал Анчелотти.

В Ла Лиге команда отстает от лидера «Барселоны» на 9 очков при матче в запасе.