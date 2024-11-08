«Именно это и произошло». Янсен назвал победу над Динамо большим событием

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Паскаль Янсен назвал четыре забитых гола его командой в ворота киевского «Динамо» в матче Лиги Европы большим событием.

«Хотя мы и имели преимущество над соперником в виде лишнего игрока, у нас были определенные проблемы в обороне. В первые сорок пять минут матча «Динамо» действовало более опасно у наших ворот. В перерыве нам пришлось сделать на этом акцент.

Мы знали, что после перерыва соперник устанет и у нас появятся свободные зоны. Забить четыре гола в ворота киевского «Динамо» - это большое достижение, даже если большую часть матча они играли вдесятером», – сказал Янсен.

«Динамо» проиграло «Ференцварошу» со счетом 0:4. После четырех туров киевляне не набрали ни одного очка и занимают последнее, 36-е место в турнирной таблице группового этапа Лиги Европы.