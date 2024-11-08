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Англия
08 ноября 2024, 15:51 |
1492
1

СМИ считают, что Мудрик должен быть в основе в АПЛ. Мареска ответил

Тренер оценил прогресс Михаила

08 ноября 2024, 15:51 |
1492
1
СМИ считают, что Мудрик должен быть в основе в АПЛ. Мареска ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В последнее время сложилась ситуация, когда Михаил Мудрик и еще ряд игроков «Челси» играют в основном в Лиге конференций и английских кубковых турнирах, тогда как в АПЛ наставник Энцо Мареска выпускает других футболистов.

Представители СМИ отметили этот факт после матча Лиги конференций, где Мудрик забил красивый гол и помог победить 8:0.

«Самое важное, чтобы Мудрик продолжал прогрессировать и играл так, как в матче с «Ноа». Он забил фантастический гол, были другие моменты. Важно, чтобы он не останавливался и продолжал работать», – уклонился от прямого ответа Мареска.

Михаил в сезоне АПЛ провел 6 матчей и результативными действиями не отметился. Всего у него 2 гола и 4 ассиста.

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Энцо Мареска Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Football London
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Комментарии 1
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SamojlovS
В ЛК, он в команде 2й по полезности. По-моему, 5 баллов (2+3) после 5 игр. 
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