«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа
Мирослава Перейма-Дубинчак поддержала защитника после удаления в матче Лиги Европы
В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между киевским «Динамо» и венгерским «Ференцварошем». Победу со счетом 4:0 одержали венгры.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 17-й минуте поединка киевляне остались в меньшинстве из-за глупого удаления защитника Владислава Дубинчака. Игрок получил большую порцию критики – болельщики писали даже его жене Мирославе. Одно из сообщений выглядело вот так:
Затем в своем Telegram-канале Мирослава Перейма-Дубинчак обратилась к хейтерам:
«Нужно как-то комментировать? Вася идет н***й и каждый, кто о моем муже хотя бы слово кривое скажет. Все, я в комментарии не захожу, потому что есть большое желание каждому «эксперту» написать то же, что и Васе. Ох с**а они меня все сейчас бесят! Откуда у людей столько желчи?»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналисты похвалили Фрэнка Лэмпарда
Флорентино не будет увольнять итальянца в этом году
Так, її чоловік як і вся "команда" вчора обісрались, причому жорстоко.
НЕ ЗАБИЛА АНА МЯЧИК
ТИШЕ ДЕНАМКА НЕ ПЛАЧЬ
БУДЕТ ИНГУЛЕЦ БУДЕТ МЯЧИК