«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа

В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между киевским «Динамо» и венгерским «Ференцварошем». Победу со счетом 4:0 одержали венгры.

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На 17-й минуте поединка киевляне остались в меньшинстве из-за глупого удаления защитника Владислава Дубинчака. Игрок получил большую порцию критики – болельщики писали даже его жене Мирославе. Одно из сообщений выглядело вот так:

Затем в своем Telegram-канале Мирослава Перейма-Дубинчак обратилась к хейтерам:

«Нужно как-то комментировать? Вася идет н***й и каждый, кто о моем муже хотя бы слово кривое скажет. Все, я в комментарии не захожу, потому что есть большое желание каждому «эксперту» написать то же, что и Васе. Ох с**а они меня все сейчас бесят! Откуда у людей столько желчи?»