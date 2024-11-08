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  4. «Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа
Лига Европы
08 ноября 2024, 14:55 |
3004
19

«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа

Мирослава Перейма-Дубинчак поддержала защитника после удаления в матче Лиги Европы

08 ноября 2024, 14:55 |
3004
19
«Каждый идет н***й». Жена игрока Динамо ответила на критику своего мужа
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между киевским «Динамо» и венгерским «Ференцварошем». Победу со счетом 4:0 одержали венгры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте поединка киевляне остались в меньшинстве из-за глупого удаления защитника Владислава Дубинчака. Игрок получил большую порцию критики – болельщики писали даже его жене Мирославе. Одно из сообщений выглядело вот так:

Затем в своем Telegram-канале Мирослава Перейма-Дубинчак обратилась к хейтерам:

«Нужно как-то комментировать? Вася идет н***й и каждый, кто о моем муже хотя бы слово кривое скажет. Все, я в комментарии не захожу, потому что есть большое желание каждому «эксперту» написать то же, что и Васе. Ох с**а они меня все сейчас бесят! Откуда у людей столько желчи?»

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Владислав Дубинчак Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош удаление (красная карточка) болельщики фанаты
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 19
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Nba37
Какие жены, такие и футболисты, культура так и прет, воспитание плохое, пусть твой Дубинчак лучше тренируется 
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+6
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contr
Мирося - тупа пиздося чеши каракуль 😫
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+4
MIRRA
Ірка Морозюк № 2 ? ... А де гарячі фотки?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
pricolist
Навіщо такі кадри пишуть дружинам футболістів? Що вони хочуть почути? Напишіть ще матері Дубінчака
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+3
Main
Ну а пока нах..й ходит только она😂
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+3
Макс Максов
І твій Влад теж вчора пішов, тільки як отримав червону!
Ответить
+3
vh
Тепер ми знаємо, що у нього є дружина...
Ответить
+3
василь бруховський
А який комент від конченої можна чекати?
Ответить
+2
Мен Петров
"только безнадёжные кретины хотят доказывать женщине свою правоту и взывают к  её логике." Э.М. Ремарк, "Тени в раю".
Ответить
+1
zelc006
Мирося дружка шІринки !
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+1
Andre Chil
Неможливо, там місце зайняте тобою, шмара🤷
Ответить
+1
Tower Bridge
Перейма два ещё  и в телеге
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+1
Istm
ТП еталонна.
Так, її чоловік як і вся "команда" вчора обісрались, причому жорстоко.
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0
Xvalenok03
Леди так не разговаривают.
Ответить
0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВАСЯ МАЛАДЕЦ  НАШ КРОТО БОТИК    ВИВЕЛ ИЗ СЕБЯ ДНОНАМОВСКУЮ ДЫРО ЧКУ 1-0 В ПОЛЬЗУ КРОТО БОТО БАНДЫ РАБОТАЕМ БРАТЬЯ
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-1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НАША ДЕНАМКА ГРОМКА ПЛАЧЕМ
НЕ ЗАБИЛА АНА МЯЧИК
ТИШЕ ДЕНАМКА НЕ ПЛАЧЬ 
БУДЕТ ИНГУЛЕЦ БУДЕТ МЯЧИК
Ответить
-1
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