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Англия
08 ноября 2024, 14:37 | Обновлено 08 ноября 2024, 14:38
628
0

Определен лучший футболист Челси в ХХІ веке. В топе есть экс-игрок Шахтера

Журналисты похвалили Фрэнка Лэмпарда

08 ноября 2024, 14:37 | Обновлено 08 ноября 2024, 14:38
628
0
Определен лучший футболист Челси в ХХІ веке. В топе есть экс-игрок Шахтера
Goal.com

Популярное интернет-издание Goal.com опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов лондонского «Челси» в ХХІ веке.

Тройку топа открыл легендарный ивуарский нападающий Дидье Дрогба. Он провел за «Челси» 381 матч, забил 164 гола, отдал 88 ассистов и, самое главное, выиграл первую Лигу чемпионов в истории клуба.

На втором месте расположился бельгийский вингер Эден Азар, которого «Челси» в 2019 году продал мадридскому «Реалу» за более 100 миллионов евро. Эден не сумел выиграть с клубом главный еврокубок, но за 7 лет в составе «синих» действительно влюбил в себя болельщиков своей техникой и неплохой как для вингера результативностью: 195 голевых действий в 352 поединках.

Лучшим футболистом «Челси» в XXI веке был признан английский полузащитник Фрэнк Лэмпард. Хавбек отдал клубу 13 лет своей карьеры и сумел стать лучшим бомбардиром в его истории – 211 забитых мячей в 648 матчах. Как и Дрогба, Лэмпард выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, а также Лигу Европы, 3 чемпионства в Англии и 6 национальных кубков.

Стоит отметить, что в рейтинге есть бывший игрок украинского клуба – бразилец Виллиан, игравший за «Шахтер». Украинцы Михаил Мудрик и Андрей Шевченко в топ не попали.

Топ-25 лучших футболистов «Челси» в XXI веке по версии Goal.com:

  • 1. Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 2. Эден Азар (Бельгия)
  • 3. Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 4. Джон Терри (Англия)
  • 5. Джанфранко Дзола (Италия)
  • 6. Петр Чех (Чехия)
  • 7. Н'Голо Канте (Франция)
  • 8. Эшли Коул (Англия)
  • 9. Клод Макелеле (Франция)
  • 10. Сеск Фабрегас (Испания)
  • 11. Бранислав Иванович (Сербия)
  • 12. Сесар Аспиликуэта (Испания)
  • 13. Диего Коста (Испания)
  • 14. Виллиан (Бразилия)
  • 15. Гари Кэхилл (Англия)
  • 16. Джо Коул (Англия)
  • 17. Рикарду Карвалью (Португалия)
  • 18. Майкл Эссьен (Гана)
  • 19. Хуан Мата (Испания)
  • 20. Тиаго Силва (Бразилия)
  • 21. Джимми Флойд Хасселбайнк (Нидерланды)
  • 22. Михаэль Баллак (Германия)
  • 23. Арьен Роббен (Нидерланды)
  • 24. Неманья Матич (Сербия)
  • 25. Джон Оби Микел (Нигерия)
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Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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