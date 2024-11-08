Определен лучший футболист Челси в ХХІ веке. В топе есть экс-игрок Шахтера

Популярное интернет-издание Goal.com опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов лондонского «Челси» в ХХІ веке.

Тройку топа открыл легендарный ивуарский нападающий Дидье Дрогба. Он провел за «Челси» 381 матч, забил 164 гола, отдал 88 ассистов и, самое главное, выиграл первую Лигу чемпионов в истории клуба.

На втором месте расположился бельгийский вингер Эден Азар, которого «Челси» в 2019 году продал мадридскому «Реалу» за более 100 миллионов евро. Эден не сумел выиграть с клубом главный еврокубок, но за 7 лет в составе «синих» действительно влюбил в себя болельщиков своей техникой и неплохой как для вингера результативностью: 195 голевых действий в 352 поединках.

Лучшим футболистом «Челси» в XXI веке был признан английский полузащитник Фрэнк Лэмпард. Хавбек отдал клубу 13 лет своей карьеры и сумел стать лучшим бомбардиром в его истории – 211 забитых мячей в 648 матчах. Как и Дрогба, Лэмпард выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, а также Лигу Европы, 3 чемпионства в Англии и 6 национальных кубков.

Стоит отметить, что в рейтинге есть бывший игрок украинского клуба – бразилец Виллиан, игравший за «Шахтер». Украинцы Михаил Мудрик и Андрей Шевченко в топ не попали.

Топ-25 лучших футболистов «Челси» в XXI веке по версии Goal.com: