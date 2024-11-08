Определен лучший футболист Челси в ХХІ веке. В топе есть экс-игрок Шахтера
Журналисты похвалили Фрэнка Лэмпарда
Популярное интернет-издание Goal.com опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов лондонского «Челси» в ХХІ веке.
Тройку топа открыл легендарный ивуарский нападающий Дидье Дрогба. Он провел за «Челси» 381 матч, забил 164 гола, отдал 88 ассистов и, самое главное, выиграл первую Лигу чемпионов в истории клуба.
На втором месте расположился бельгийский вингер Эден Азар, которого «Челси» в 2019 году продал мадридскому «Реалу» за более 100 миллионов евро. Эден не сумел выиграть с клубом главный еврокубок, но за 7 лет в составе «синих» действительно влюбил в себя болельщиков своей техникой и неплохой как для вингера результативностью: 195 голевых действий в 352 поединках.
Лучшим футболистом «Челси» в XXI веке был признан английский полузащитник Фрэнк Лэмпард. Хавбек отдал клубу 13 лет своей карьеры и сумел стать лучшим бомбардиром в его истории – 211 забитых мячей в 648 матчах. Как и Дрогба, Лэмпард выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, а также Лигу Европы, 3 чемпионства в Англии и 6 национальных кубков.
Стоит отметить, что в рейтинге есть бывший игрок украинского клуба – бразилец Виллиан, игравший за «Шахтер». Украинцы Михаил Мудрик и Андрей Шевченко в топ не попали.
Топ-25 лучших футболистов «Челси» в XXI веке по версии Goal.com:
- 1. Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 2. Эден Азар (Бельгия)
- 3. Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 4. Джон Терри (Англия)
- 5. Джанфранко Дзола (Италия)
- 6. Петр Чех (Чехия)
- 7. Н'Голо Канте (Франция)
- 8. Эшли Коул (Англия)
- 9. Клод Макелеле (Франция)
- 10. Сеск Фабрегас (Испания)
- 11. Бранислав Иванович (Сербия)
- 12. Сесар Аспиликуэта (Испания)
- 13. Диего Коста (Испания)
- 14. Виллиан (Бразилия)
- 15. Гари Кэхилл (Англия)
- 16. Джо Коул (Англия)
- 17. Рикарду Карвалью (Португалия)
- 18. Майкл Эссьен (Гана)
- 19. Хуан Мата (Испания)
- 20. Тиаго Силва (Бразилия)
- 21. Джимми Флойд Хасселбайнк (Нидерланды)
- 22. Михаэль Баллак (Германия)
- 23. Арьен Роббен (Нидерланды)
- 24. Неманья Матич (Сербия)
- 25. Джон Оби Микел (Нигерия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперники постараются вспомнить позабытый вкус побед
В меньшинстве киевляне продержались только тайм