Динамо установило 5 новых украинских антирекордов в Лиге Европы

В матче с «Ференцварошем» (0:4) «Динамо» продолжило перекраивать таблицу украинских антирекордов. Так киевляне потерпели 6-е поражение кряду в Лиге Европы на своем поле. Бело-синие продлили общую безвыигрышную серию в ЛЕ до 12 игр (=1-11), превзойдя свое же «достижение» 15-летней давности, а домашнюю – до 9 (=3-6). Динамовцы пропустили в Лиге Европы в общем 12-й раз подряд, а в родных стенах – 9-й, повторив «рекорд» «Ворсклы». А безголевая домашняя серия киевлян в ЛЕ достигла 568 минут.

Кроме того, «Динамо» обновило и два личных антирекорда, пропустив на своем поле в еврокубках 11-ю игру кряду, и не забивая в Лиге Европы 450 минут подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ