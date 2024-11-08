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Лига Европы
08 ноября 2024, 13:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 14:14
333
2

Динамо установило 5 новых украинских антирекордов в Лиге Европы

Обновили киевляне и два личных «достижения»

08 ноября 2024, 13:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 14:14
333
2
Динамо установило 5 новых украинских антирекордов в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с «Ференцварошем» (0:4) «Динамо» продолжило перекраивать таблицу украинских антирекордов. Так киевляне потерпели 6-е поражение кряду в Лиге Европы на своем поле. Бело-синие продлили общую безвыигрышную серию в ЛЕ до 12 игр (=1-11), превзойдя свое же «достижение» 15-летней давности, а домашнюю – до 9 (=3-6). Динамовцы пропустили в Лиге Европы в общем 12-й раз подряд, а в родных стенах – 9-й, повторив «рекорд» «Ворсклы». А безголевая домашняя серия киевлян в ЛЕ достигла 568 минут.

Кроме того, «Динамо» обновило и два личных антирекорда, пропустив на своем поле в еврокубках 11-ю игру кряду, и не забивая в Лиге Европы 450 минут подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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jetta
> зазнали 6-ї поразки кряду
Не "кряду", а "поспіль"
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MIRRA
бездарі з гугл-перекладачем на цьому ресурсі
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