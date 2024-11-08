«Он сильнее». Экс-игрок Ювентуса сравнил Лунина с Меньяном

Бывший защитник Ювентуса и Роми Федерико Бальдзаретти рассказал, кто из футболистов Милана, по его мнению, играл бы в основном составе мадридского Реала.

«Это Меньян, Тео Эрнандес и Рейндерс. Меньян сильнее Лунина. Рейндерс мог бы играть в полузащите Реала, учитывая, что Модрич уже близок к завершению карьеры. Неделя может быть очень интересным именем для Реала.

Я думаю, что Тео, Рейндерс и Меньян попали в стартовый состав во многих командах», – сказал Федерико. В период с 2010 по 2013 год Бальдзаретти сыграл 16 матчей в составе сборной Италии.