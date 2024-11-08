Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны стартовые составы на матч Черноморец – Ворскла
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 14:44 |
238
0

Известны стартовые составы на матч Черноморец – Ворскла

Матч 13-го тура УПЛ состоится 8 ноября в 15:30

08 ноября 2024, 14:44 |
238
0
Известны стартовые составы на матч Черноморец – Ворскла
ФК Черноморец

8 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Ворсклой».

Игра состоится в городе Одесса на стадионе «Черноморец».

Начало встречи в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовые составы на матч «Черноморец» – «Ворскла»:

«Черноморец»: Рудько, Бутко, Гомес, Удод, Скиба, Шпорн, Билошевский, Габелок, Петряк, Янаков, Хобленко.

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Гучек, Пердута (к), Крупский, Скляр, Челядин, Иеде, Ковталюк, Кане, Мякушко.

По теме:
Первая лига. Нули Кремня и Полтавы, Металлист 1925 победил в гостях
«Я себя не вижу в УПЛ». Сергей Сидорчук – о планах на будущее
Известный украинский тренер оценил работу Шовковского в Динамо
Черноморец Одесса Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Далее в Лиге Европы Динамо лучше играть полурезервным составом
Футбол | 08 ноября 2024, 11:40 94
Далее в Лиге Европы Динамо лучше играть полурезервным составом
Далее в Лиге Европы Динамо лучше играть полурезервным составом

Валерий Василенко – о провале «бело-синих», который объяснить весьма сложно

«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
Бокс | 07 ноября 2024, 18:25 0
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем

Кейшон Дэвис сомневается, что бой состоится

Левый Берег – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.11.2024, 15:00
Левый Берег – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
Бокс | 08.11.2024, 10:03
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Футбол | 08.11.2024, 08:25
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
07.11.2024, 11:33 10
Футбол
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 38
Футбол
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем