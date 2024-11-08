Известны стартовые составы на матч Черноморец – Ворскла
Матч 13-го тура УПЛ состоится 8 ноября в 15:30
8 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Ворсклой».
Игра состоится в городе Одесса на стадионе «Черноморец».
Начало встречи в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовые составы на матч «Черноморец» – «Ворскла»:
«Черноморец»: Рудько, Бутко, Гомес, Удод, Скиба, Шпорн, Билошевский, Габелок, Петряк, Янаков, Хобленко.
«Ворскла»: Исенко, Бацула, Гучек, Пердута (к), Крупский, Скляр, Челядин, Иеде, Ковталюк, Кане, Мякушко.
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