Известны стартовые составы на матч Черноморец – Ворскла

8 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Ворсклой».

Игра состоится в городе Одесса на стадионе «Черноморец».

Начало встречи в 15:30 по киевскому времени.

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Стартовые составы на матч «Черноморец» – «Ворскла»:

«Черноморец»: Рудько, Бутко, Гомес, Удод, Скиба, Шпорн, Билошевский, Габелок, Петряк, Янаков, Хобленко.

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Гучек, Пердута (к), Крупский, Скляр, Челядин, Иеде, Ковталюк, Кане, Мякушко.