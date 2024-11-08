Украинский клуб впервые не забил и проиграл венграм в еврокубках
Беспроигрышная и голевая серии наших клубов в баталиях с командами из Венгрии составила 13 матчей
Поражение «Динамо» от «Ференцвароша» (0:4) стало первым для украинских клубов в еврокубковых баталиях с венграми. Беспроигрышная серия украинцев против команд из Венгрии, которая началась 14 мая 1975 года победой «Динамо» над «Ференцварошем» в финале Кубка кубков, составила в итоге 13 игр (+12=1). А поскольку бело-синим не удалось вчера пробить оборону «зеленых орлов», то завершилась и 13-матчевая голевая серия украинцев в поединках с венграми.
К слову, более продолжительную серию без поражений наши клубы имели только с румынами (14 игр), а забивной – с австрийцами (14).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14
|
Румыния
|
21.11.2006
|
Динамо
|
Стяуа
|
1:1 (г)
|
11.08.2022
|
Заря
|
Университатя
|
0:3 (г)
|
13
|
Венгрия
|
14.05.1975
|
Динамо
|
Ференцварош
|
3:0 (н)
|
06.11.2024
|
Динамо
|
Ференцварош
|
0:4 (д)
|
12
|
Хорватия
|
12.08.2003
|
Динамо
|
Динамо З
|
3:1 (д)
|
31.07.2014
|
Черноморец
|
Сплит
|
0:2 (г)
|
12
|
Португалия
|
06.11.2012
|
Динамо
|
Порту
|
0:0 (д)
|
19.10.2016
|
Динамо
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
12*
|
Армения
|
23.07.1997
|
Днепр
|
Ереван
|
6:1 (д)
|
|
|
|
|
11
|
Австрия
|
16.09.1969
|
Динамо
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
30.09.1992
|
Динамо
|
Рапид
|
2:3 (г)
|
11
|
Дания
|
24.10.1973
|
Динамо
|
БК 1903
|
1:0 (д)
|
27.08.1997
|
Динамо
|
Брондбю
|
0:1 (д)
|
11
|
Турция
|
30.09.2008
|
Динамо
|
Фенербахче
|
0:0 (г)
|
03.11.2011
|
Динамо
|
Бешиктащ
|
0:1 (г)
|
11
|
Финляндия
|
13.09.1978
|
Динамо
|
Хака
|
1:0 (г)
|
29.07.2021
|
Ворскла
|
КуПС
|
2:3 (д)
Самые продолжительные голевые серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14
|
Австрия
|
16.09.1969
|
Динамо
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
07.08.1996
|
Динамо
|
Рапид
|
0:2 (г)
|
13
|
Венгрия
|
14.05.1975
|
Динамо
|
Ференцварош
|
3:0 (н)
|
06.11.2024
|
Динамо
|
Ференцварош
|
0:4 (д)
|
12
|
Хорватия
|
12.08.2003
|
Динамо
|
Динамо З
|
3:1 (д)
|
31.07.2014
|
Черноморец
|
Сплит
|
0:2 (г)
|
12*
|
Финляндия
|
13.09.1978
|
Динамо
|
Хака
|
1:0 (г)
|
|
|
|
|
12*
|
Армения
|
23.07.1997
|
Днепр
|
Ереван
|
6:1 (д)
|
|
|
|
|
12*
|
Бельгия
|
13.08.2019
|
Динамо
|
Брюгге
|
3:3 (д)
|
|
|
|
|
11
|
Норвегия
|
24.10.1965
|
Динамо
|
Русенборг
|
4:1 (г)
|
09.08.2012
|
Металлург Д
|
Тромсе
|
0:1 (д)
|
11
|
Португалия
|
24.10.2013
|
Днепр
|
Пасуш де Феррейра
|
2:0 (г)
|
19.10.2016
|
Динамо
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
11
|
Франция
|
09.08.2018
|
Мариуполь
|
Бордо
|
1:3 (д)
|
13.10.2022
|
Динамо
|
Ренн
|
0:1 (д)
|
11*
|
Беларусь
|
29.06.1996
|
Шахтер
|
Атака-Аура
|
1:2 (д)
|
|
|
|
* серия не закончена.
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