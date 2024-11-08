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Лига Европы
08 ноября 2024, 13:52 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:53
96
0

Украинский клуб впервые не забил и проиграл венграм в еврокубках

Беспроигрышная и голевая серии наших клубов в баталиях с командами из Венгрии составила 13 матчей

08 ноября 2024, 13:52 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:53
96
0
Украинский клуб впервые не забил и проиграл венграм в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение «Динамо» от «Ференцвароша» (0:4) стало первым для украинских клубов в еврокубковых баталиях с венграми. Беспроигрышная серия украинцев против команд из Венгрии, которая началась 14 мая 1975 года победой «Динамо» над «Ференцварошем» в финале Кубка кубков, составила в итоге 13 игр (+12=1). А поскольку бело-синим не удалось вчера пробить оборону «зеленых орлов», то завершилась и 13-матчевая голевая серия украинцев в поединках с венграми.

К слову, более продолжительную серию без поражений наши клубы имели только с румынами (14 игр), а забивной – с австрийцами (14).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

Завершилась

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

14

Румыния

21.11.2006

Динамо

Стяуа

1:1 (г)

11.08.2022

Заря

Университатя

0:3 (г)

13

Венгрия

14.05.1975

Динамо

Ференцварош

3:0 (н)

06.11.2024

Динамо

Ференцварош

0:4 (д)

12

Хорватия

12.08.2003

Динамо

Динамо З

3:1 (д)

31.07.2014

Черноморец

Сплит

0:2 (г)

12

Португалия

06.11.2012

Динамо

Порту

0:0 (д)

19.10.2016

Динамо

Бенфика

0:2 (д)

12*

Армения

23.07.1997

Днепр

Ереван

6:1 (д)

11

Австрия

16.09.1969

Динамо

Аустрия

2:1 (г)

30.09.1992

Динамо

Рапид

2:3 (г)

11

Дания

24.10.1973

Динамо

БК 1903

1:0 (д)

27.08.1997

Динамо

Брондбю

0:1 (д)

11

Турция

30.09.2008

Динамо

Фенербахче

0:0 (г)

03.11.2011

Динамо

Бешиктащ

0:1 (г)

11

Финляндия

13.09.1978

Динамо

Хака

1:0 (г)

29.07.2021

Ворскла

КуПС

2:3 (д)

Самые продолжительные голевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

Завершилась

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

14

Австрия

16.09.1969

Динамо

Аустрия

2:1 (г)

07.08.1996

Динамо

Рапид

0:2 (г)

13

Венгрия

14.05.1975

Динамо

Ференцварош

3:0 (н)

06.11.2024

Динамо

Ференцварош

0:4 (д)

12

Хорватия

12.08.2003

Динамо

Динамо З

3:1 (д)

31.07.2014

Черноморец

Сплит

0:2 (г)

12*

Финляндия

13.09.1978

Динамо

Хака

1:0 (г)

12*

Армения

23.07.1997

Днепр

Ереван

6:1 (д)

12*

Бельгия

13.08.2019

Динамо

Брюгге

3:3 (д)

11

Норвегия

24.10.1965

Динамо

Русенборг

4:1 (г)

09.08.2012

Металлург Д

Тромсе

0:1 (д)

11

Португалия

24.10.2013

Днепр

Пасуш де Феррейра

2:0 (г)

19.10.2016

Динамо

Бенфика

0:2 (д)

11

Франция

09.08.2018

Мариуполь

Бордо

1:3 (д)

13.10.2022

Динамо

Ренн

0:1 (д)

11*

Беларусь

29.06.1996

Шахтер

Атака-Аура

1:2 (д)

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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