Украинский клуб впервые не забил и проиграл венграм в еврокубках

Поражение «Динамо» от «Ференцвароша» (0:4) стало первым для украинских клубов в еврокубковых баталиях с венграми. Беспроигрышная серия украинцев против команд из Венгрии, которая началась 14 мая 1975 года победой «Динамо» над «Ференцварошем» в финале Кубка кубков, составила в итоге 13 игр (+12=1). А поскольку бело-синим не удалось вчера пробить оборону «зеленых орлов», то завершилась и 13-матчевая голевая серия украинцев в поединках с венграми.

К слову, более продолжительную серию без поражений наши клубы имели только с румынами (14 игр), а забивной – с австрийцами (14).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия Страна Началась Завершилась Дата Клуб Соперник Счет Дата Клуб Соперник Счет 14 Румыния 21.11.2006 Динамо Стяуа 1:1 (г) 11.08.2022 Заря Университатя 0:3 (г) 13 Венгрия 14.05.1975 Динамо Ференцварош 3:0 (н) 06.11.2024 Динамо Ференцварош 0:4 (д) 12 Хорватия 12.08.2003 Динамо Динамо З 3:1 (д) 31.07.2014 Черноморец Сплит 0:2 (г) 12 Португалия 06.11.2012 Динамо Порту 0:0 (д) 19.10.2016 Динамо Бенфика 0:2 (д) 12* Армения 23.07.1997 Днепр Ереван 6:1 (д) 11 Австрия 16.09.1969 Динамо Аустрия 2:1 (г) 30.09.1992 Динамо Рапид 2:3 (г) 11 Дания 24.10.1973 Динамо БК 1903 1:0 (д) 27.08.1997 Динамо Брондбю 0:1 (д) 11 Турция 30.09.2008 Динамо Фенербахче 0:0 (г) 03.11.2011 Динамо Бешиктащ 0:1 (г) 11 Финляндия 13.09.1978 Динамо Хака 1:0 (г) 29.07.2021 Ворскла КуПС 2:3 (д)

Самые продолжительные голевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия Страна Началась Завершилась Дата Клуб Соперник Счет Дата Клуб Соперник Счет 14 Австрия 16.09.1969 Динамо Аустрия 2:1 (г) 07.08.1996 Динамо Рапид 0:2 (г) 13 Венгрия 14.05.1975 Динамо Ференцварош 3:0 (н) 06.11.2024 Динамо Ференцварош 0:4 (д) 12 Хорватия 12.08.2003 Динамо Динамо З 3:1 (д) 31.07.2014 Черноморец Сплит 0:2 (г) 12* Финляндия 13.09.1978 Динамо Хака 1:0 (г) 12* Армения 23.07.1997 Днепр Ереван 6:1 (д) 12* Бельгия 13.08.2019 Динамо Брюгге 3:3 (д) 11 Норвегия 24.10.1965 Динамо Русенборг 4:1 (г) 09.08.2012 Металлург Д Тромсе 0:1 (д) 11 Португалия 24.10.2013 Днепр Пасуш де Феррейра 2:0 (г) 19.10.2016 Динамо Бенфика 0:2 (д) 11 Франция 09.08.2018 Мариуполь Бордо 1:3 (д) 13.10.2022 Динамо Ренн 0:1 (д) 11* Беларусь 29.06.1996 Шахтер Атака-Аура 1:2 (д)

* серия не закончена.