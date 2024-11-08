Экс-арбитр ФИФА: «Нелепые действия Дубинчака непонятны»

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия защитника динамовцев Владислава Дубинчака на 17-й минуте матча с «Ференцварошем» в Лиге Европы, которые привели к его удалению с поля:

«Его действия арбитр трактовал, как угрозу нанесению сопернику травмы, поэтому красная карточка была справедливой. Удивляет только, что рефери решил еще воспользоваться услугами VAR, ведь нарушение было очевидным.

Мне до сих пор не понятно зачем Дубинчак делал тот подкат, ведь прямой угрозы воротам «Динамо» не было. И игроку гостей очень повезло, что нога находилась в безопорной фазе, иначе травма была бы страшной.

Эти действия Дубинчака, которые бессмысленными и не назовешь, по большому счету и привели к разгромному поражению киевлян в Гамбурге в матче, где они, казалось бы, должны были набирать свои очки».

Сейчас «Динамо» занимает 36 место в Лиге Европы, проиграв все четыре поединка.

Ранее Александр Шовковский объяснил, почему «Динамо» проиграло 0:4 венграм в Лиге Европы.