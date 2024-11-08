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  4. Экс-арбитр ФИФА: «Нелепые действия Дубинчака непонятны»
Лига Европы
08 ноября 2024, 13:33 |
1300
1

Экс-арбитр ФИФА: «Нелепые действия Дубинчака непонятны»

Футболист мог нанести сопернику страшную травму

08 ноября 2024, 13:33 |
1300
1
Экс-арбитр ФИФА: «Нелепые действия Дубинчака непонятны»
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия защитника динамовцев Владислава Дубинчака на 17-й минуте матча с «Ференцварошем» в Лиге Европы, которые привели к его удалению с поля:

«Его действия арбитр трактовал, как угрозу нанесению сопернику травмы, поэтому красная карточка была справедливой. Удивляет только, что рефери решил еще воспользоваться услугами VAR, ведь нарушение было очевидным.

Мне до сих пор не понятно зачем Дубинчак делал тот подкат, ведь прямой угрозы воротам «Динамо» не было. И игроку гостей очень повезло, что нога находилась в безопорной фазе, иначе травма была бы страшной.

Эти действия Дубинчака, которые бессмысленными и не назовешь, по большому счету и привели к разгромному поражению киевлян в Гамбурге в матче, где они, казалось бы, должны были набирать свои очки».

Сейчас «Динамо» занимает 36 место в Лиге Европы, проиграв все четыре поединка.

Ранее Александр Шовковский объяснил, почему «Динамо» проиграло 0:4 венграм в Лиге Европы.

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош Владислав Дубинчак Мирослав Ступар судейство удаление (красная карточка) инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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DaVinci
Виглядало так, наче цей підкат і робився для того, щоб було чим виправдати програш.
Щось дивне робиться з командою...
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