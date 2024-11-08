Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский провел 50-й матч во главе Динамо
Лига Европы
08 ноября 2024, 13:12 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:22
123
0

Шовковский провел 50-й матч во главе Динамо

Юбилейный поединок получился провальным

08 ноября 2024, 13:12 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:22
123
0
Шовковский провел 50-й матч во главе Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Разгром от «Ференцвароша» (0:4) стал, мягко говоря, не самым лучшим подарком для Александра Шовковского, который провел 50-й матч во всех турнирах на посту главного тренера «Динамо». 39 игр под его руководством киевляне провели в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.

При Шовковском динамовцы в общей сложности 36 встреч выиграли, 7 завершили вничью и 7 проиграли, 111 мячей забили, 44 пропустили. В активе бело-синих под началом юбиляра – 13 крупных и 5 волевых побед, в пассиве – 2 крупных поражения.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе Динамо

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

28.04.2023

Чемпионат Украины

Металлист

3:1 (г)

10-й

26.11.2023

Чемпионат Украины

Рух

2:0 (д)

20-й

13.04.2024

Чемпионат Украины

Александрия

1:0 (г)

30-й

31.07.2024

Лига чемпионов

Партизан

3:0 (г)

40-й

21.09.2024

Чемпионат Украины

Рух

0:0 (д)

50-й

07.11.2024

Лига Европы

Ференцварош

0:4 (д)

По теме:
«Лучшая игра в этом году». Тренер назвал MVP Динамо в матче Лиги Европы
Динамо установило 5 новых украинских антирекордов в Лиге Европы
Украинский клуб впервые не забил и проиграл венграм в еврокубках
цифры и факты Динамо Киев Александр Шовковский Лига Европы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Футбол | 08 ноября 2024, 08:25 9
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ

Тибо может перейти в «ПСЖ»

Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Футбол | 08 ноября 2024, 06:23 74
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?

Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте

Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1. Яремчук сыграл? Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.11.2024, 12:58
Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1. Яремчук сыграл? Видео голов и обзор матча
Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1. Яремчук сыграл? Видео голов и обзор матча
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07.11.2024, 20:32
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Футбол | 08.11.2024, 10:43
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 26
Футбол
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 273
Футбол
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 2
Бокс
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем