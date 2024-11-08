Шовковский провел 50-й матч во главе Динамо
Юбилейный поединок получился провальным
Разгром от «Ференцвароша» (0:4) стал, мягко говоря, не самым лучшим подарком для Александра Шовковского, который провел 50-й матч во всех турнирах на посту главного тренера «Динамо». 39 игр под его руководством киевляне провели в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.
При Шовковском динамовцы в общей сложности 36 встреч выиграли, 7 завершили вничью и 7 проиграли, 111 мячей забили, 44 пропустили. В активе бело-синих под началом юбиляра – 13 крупных и 5 волевых побед, в пассиве – 2 крупных поражения.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе Динамо
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
28.04.2023
|
Чемпионат Украины
|
Металлист
|
3:1 (г)
|
10-й
|
26.11.2023
|
Чемпионат Украины
|
Рух
|
2:0 (д)
|
20-й
|
13.04.2024
|
Чемпионат Украины
|
Александрия
|
1:0 (г)
|
30-й
|
31.07.2024
|
Лига чемпионов
|
Партизан
|
3:0 (г)
|
40-й
|
21.09.2024
|
Чемпионат Украины
|
Рух
|
0:0 (д)
|
50-й
|
07.11.2024
|
Лига Европы
|
Ференцварош
|
0:4 (д)
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