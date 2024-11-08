Шовковский провел 50-й матч во главе Динамо

Разгром от «Ференцвароша» (0:4) стал, мягко говоря, не самым лучшим подарком для Александра Шовковского, который провел 50-й матч во всех турнирах на посту главного тренера «Динамо». 39 игр под его руководством киевляне провели в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины.

При Шовковском динамовцы в общей сложности 36 встреч выиграли, 7 завершили вничью и 7 проиграли, 111 мячей забили, 44 пропустили. В активе бело-синих под началом юбиляра – 13 крупных и 5 волевых побед, в пассиве – 2 крупных поражения.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Шовковского во главе Динамо