«Я себя не вижу в УПЛ». Сергей Сидорчук – о планах на будущее

Сергей Сидорчук, полузащитник бельгийского «Вестерло», рассказал о своих планах на ближайшие годы.

«У меня еще чуть меньше двух лет контракта, и я хочу доработать свой контракт здесь и уже после смотреть, что делать дальше.

Если честно, то в настоящее время я себя не вижу в УПЛ. Я не хочу приехать играть в футбол ради футбола, я говорю, например, об условной Первой лиге.

Одна из весомых причин, почему я переходил в Бельгию – это моя семья, я хотел быть с ними, жить нормальной жизнью с семьей, видеть, как растут дети. Это была самая главная причина. Поэтому сейчас я не могу себя представить в другом месте вдали от своей семьи. Для меня моя семья на первом месте, тем более, в такое время.

Где бы хотел сыграть? В Украинской Премьер-Лиге начиная с 2010 по 2013 год. Конечно, можно только помечтать, посмеяться, но я уже где-то говорил в интервью, что если ты хочешь играть где-то в Европе, то должен ставить это себе целью, а у меня на протяжении моей карьеры цель была играть и приносить пользу именно за «Динамо». Каждый футболист сам выбирает, какую цель ставить перед собой.

Кто сказал, что я бы не поехал в Бельгию если не бы война? Поехал бы, мне было интересно поехать в новый чемпионат под занавес карьеры и посмотреть футбол с другой стороны», – рассказал Сидорчук в интервью Sport express.