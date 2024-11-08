«Лучшая игра в этом году». Тренер назвал MVP Динамо в матче Лиги Европы

Известный украинский тренер Олег Федорчук назвал лучшего игрока киевского «Динамо» в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4):

«Бущан хорошо сыграл, но не хватило от него руководящих действий в отношении действий игроков обороны. Для современного вратаря – это необходимо. После пропущенного гола он сник и начал сыпаться, но это точно лучшая игра Георгия в этом году».

В итоге эксперт оценил действия футболиста в 7.0 баллов из 10 возможных. Стоит отметить, что в этом поединке, несмотря на 4 пропущенных гола, Георгий совершил 9 сейвов.