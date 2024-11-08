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  4. «Лучшая игра в этом году». Тренер назвал MVP Динамо в матче Лиги Европы
Лига Европы
08 ноября 2024, 14:04 |
179
0

«Лучшая игра в этом году». Тренер назвал MVP Динамо в матче Лиги Европы

Олег Федорчук отметил Георгия Бущана

08 ноября 2024, 14:04 |
179
0
«Лучшая игра в этом году». Тренер назвал MVP Динамо в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Известный украинский тренер Олег Федорчук назвал лучшего игрока киевского «Динамо» в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4):

«Бущан хорошо сыграл, но не хватило от него руководящих действий в отношении действий игроков обороны. Для современного вратаря – это необходимо. После пропущенного гола он сник и начал сыпаться, но это точно лучшая игра Георгия в этом году».

В итоге эксперт оценил действия футболиста в 7.0 баллов из 10 возможных. Стоит отметить, что в этом поединке, несмотря на 4 пропущенных гола, Георгий совершил 9 сейвов.

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Олег Федорчук Георгий Бущан Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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