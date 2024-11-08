Мелихар / Перес – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча парного разряда на WTA Finals 2024
8 ноября на Итоговом турнире WTA 2024 состоятся матчи 1/2 финала парного разряда.
Тандем Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) сыграет против дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Поединок состоится 1-м запуском. Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча тандемов. Счет 1:0 в пользу американки и австралийки.
В финале победительницы противостояния сыграют либо против Синяковой и Таунсенд, либо против Чан Хао-Чин и Кудерметовой.
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