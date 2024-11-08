Дубинчак повторил клубный «рекорд» Мбокани
Защитник киевлян заработал красную карточку в матче с «Ференцварошем» уже на 17-й минуте
В матче с «Ференцварошем» (0:4) 26-летний защитник «Динамо» Владислав Дубинчак был удален с поля уже на 17-й минуте встречи. Тем самым он повторил клубный антирекорд, установленный ровно 11 лет назад Дьемерси Мбокани в гостевом поединке киевлян с «Туном» в групповом раунде Лиги Европы.
К слову, среди игроков украинских клубов быстрее зарабатывали красную карточку в еврокубках только Александр Кучер, Эдуард Сарапий и Тарас Степаненко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние удаления игроков украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Мин.
|
Счет
|
11.03.2015
|
ЛЧ
|
1/8
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
Бавария (г)
|
3’
|
0:7
|
23.08.2023
|
ЛК
|
КР4
|
Эдуард САРАПИЙ
|
Днепр-1
|
Славия Пр (г)
|
5’
|
1:1
|
14.02.2019
|
ЛЕ
|
1/16
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
Айнтрахт Фр (д)
|
11’*
|
0:7
|
07.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Динамо
|
Тун (г)
|
17’*
|
2:0
|
23.08.2018
|
ЛЕ
|
КР4
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Заря
|
Лейпциг (д)
|
17’
|
0:0
|
07.11.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Владислав ДУБИНЧАК
|
Динамо
|
Ференцварош (д)
|
17’
|
0:4
|
16.09.1992
|
ЛЧ
|
Р1
|
Олег КОЛЕСОВ
|
Таврия
|
Сьон (г)
|
20’
|
1:4
|
09.08.1994
|
КУ
|
ПР
|
Виктор СМИГУНОВ
|
Шахтер
|
Лиллестрем (г)
|
22’
|
1:4
|
30.09.1999
|
КУ
|
Р1
|
Игорь ДОРОШЕНКО
|
Кривбасс
|
Парма (д)
|
22’
|
0:3
|
28.09.2000
|
КУ
|
Р1
|
Александр ПЕРШИН
|
Ворскла
|
Боавишта (г)
|
26’
|
1:2
|
30.09.2010
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Кристиан ВИЛЬЯГРА
|
Металлист
|
ПСВ (д)
|
26’
|
0:2
* за две желтые карточки.
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне разгромно проиграли «Ференцварошу»
Игорь Цыганык подверг жесткой критике киевлян