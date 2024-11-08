Дубинчак повторил клубный «рекорд» Мбокани

В матче с «Ференцварошем» (0:4) 26-летний защитник «Динамо» Владислав Дубинчак был удален с поля уже на 17-й минуте встречи. Тем самым он повторил клубный антирекорд, установленный ровно 11 лет назад Дьемерси Мбокани в гостевом поединке киевлян с «Туном» в групповом раунде Лиги Европы.

К слову, среди игроков украинских клубов быстрее зарабатывали красную карточку в еврокубках только Александр Кучер, Эдуард Сарапий и Тарас Степаненко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления игроков украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Мин. Счет 11.03.2015 ЛЧ 1/8 Александр КУЧЕР Шахтер Бавария (г) 3’ 0:7 23.08.2023 ЛК КР4 Эдуард САРАПИЙ Днепр-1 Славия Пр (г) 5’ 1:1 14.02.2019 ЛЕ 1/16 Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер Айнтрахт Фр (д) 11’* 0:7 07.11.2013 ЛЕ ГТ Дьемерси МБОКАНИ Динамо Тун (г) 17’* 2:0 23.08.2018 ЛЕ КР4 Богдан ЛЕДНЕВ Заря Лейпциг (д) 17’ 0:0 07.11.2024 ЛЕ ОТ Владислав ДУБИНЧАК Динамо Ференцварош (д) 17’ 0:4 16.09.1992 ЛЧ Р1 Олег КОЛЕСОВ Таврия Сьон (г) 20’ 1:4 09.08.1994 КУ ПР Виктор СМИГУНОВ Шахтер Лиллестрем (г) 22’ 1:4 30.09.1999 КУ Р1 Игорь ДОРОШЕНКО Кривбасс Парма (д) 22’ 0:3 28.09.2000 КУ Р1 Александр ПЕРШИН Ворскла Боавишта (г) 26’ 1:2 30.09.2010 ЛЕ ГТ Кристиан ВИЛЬЯГРА Металлист ПСВ (д) 26’ 0:2

* за две желтые карточки.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.