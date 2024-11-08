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  4. Дубинчак повторил клубный «рекорд» Мбокани
Лига Европы
08 ноября 2024, 12:42 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:10
792
1

Дубинчак повторил клубный «рекорд» Мбокани

Защитник киевлян заработал красную карточку в матче с «Ференцварошем» уже на 17-й минуте

08 ноября 2024, 12:42 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:10
792
1
Дубинчак повторил клубный «рекорд» Мбокани
ФК Динамо

В матче с «Ференцварошем» (0:4) 26-летний защитник «Динамо» Владислав Дубинчак был удален с поля уже на 17-й минуте встречи. Тем самым он повторил клубный антирекорд, установленный ровно 11 лет назад Дьемерси Мбокани в гостевом поединке киевлян с «Туном» в групповом раунде Лиги Европы.

К слову, среди игроков украинских клубов быстрее зарабатывали красную карточку в еврокубках только Александр Кучер, Эдуард Сарапий и Тарас Степаненко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления игроков украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.

Счет

11.03.2015

ЛЧ

1/8

Александр КУЧЕР

Шахтер

Бавария (г)

3’

0:7

23.08.2023

ЛК

КР4

Эдуард САРАПИЙ

Днепр-1

Славия Пр (г)

5’

1:1

14.02.2019

ЛЕ

1/16

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

Айнтрахт Фр (д)

11’*

0:7

07.11.2013

ЛЕ

ГТ

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Тун (г)

17’*

2:0

23.08.2018

ЛЕ

КР4

Богдан ЛЕДНЕВ

Заря

Лейпциг (д)

17’

0:0

07.11.2024

ЛЕ

ОТ

Владислав ДУБИНЧАК

Динамо

Ференцварош (д)

17’

0:4

16.09.1992

ЛЧ

Р1

Олег КОЛЕСОВ

Таврия

Сьон (г)

20’

1:4

09.08.1994

КУ

ПР

Виктор СМИГУНОВ

Шахтер

Лиллестрем (г)

22’

1:4

30.09.1999

КУ

Р1

Игорь ДОРОШЕНКО

Кривбасс

Парма (д)

22’

0:3

28.09.2000

КУ

Р1

Александр ПЕРШИН

Ворскла

Боавишта (г)

26’

1:2

30.09.2010

ЛЕ

ГТ

Кристиан ВИЛЬЯГРА

Металлист

ПСВ (д)

26’

0:2

* за две желтые карточки.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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potemkin78
жаль в команде нет лидера а то бы премиальные выдали сразу в перерыве
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