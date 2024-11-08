Украина. Премьер лига08 ноября 2024, 12:39 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Кривбасс
9 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ
08 ноября 2024, 12:39 |
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В субботу, 9 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Кривбасс».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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