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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 12:39 |
51
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Кривбасс

9 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 12:39 |
51
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Кривбасс
УПЛ

В субботу, 9 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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