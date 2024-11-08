«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
Игорь Цыганык подверг жесткой критике киевлян
Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык жестко раскритиковал футболистов киевского «Динамо» за поражение в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4).
«У меня один вопрос: у вас есть хоть какая-то спортивная злость? Зачем вы так издеваетесь? Ну как так можно? Вас возят, вы берега не видите. Вы же профессионалы. Требуете, чтобы вас не критиковали, но вас возят. Это «Ференцварош». Это не «Барселона», это не «Бавария», это «Ференцварош». Вас расписали, вас поразносили... И то вы можете, и там вы играете...
Как можно так безответственно относиться к своей работе? Как можно было заработать такую глупую красную карточку? Такие прыжки уже не впервые, Влад. Ну что ты прыгаешь? Нельзя так прыгать в штрафной площадке. Мяч вылетел. Это техническая ошибка. Поставить на колени команду в начале игры... Сейчас все выйдут и скажут, что это все случайно. Но это не случайно. Это неправильная подготовка к игре, это неправильный настрой на игру. Этот матч надо было выгрызать. Главный тренер отвечает за настрой команды на игру.
Мне не понравились слова о том, что как можно играть в меньшинстве с 17-й минуты. А у кого спросить, почему так произошло? Кто выставляет состав? Кто готовит тактику? Кто говорит футболистам, что надо делать, а что нельзя? За все несет ответственность главный тренер. Если человек на 17-й минуте с двух ног прыгает в соперника и отрывает ногу сопернику – это ответственность тренера. Я понимаю, что Шовковский - молодой тренер и к нему нет таких претензий, но возьми на себя ответственность. Скажи: «Я не настроил команду, я не сказал, я не нашел». Это все выглядит настолько безвольно, настолько непрофессионально... Ребята, какие у вас проблемы? Да, далеко ездить. Никто не говорит, что надо обыгрывать «Ференцварош» 4:0. Но сыграть вничью или гол забить за 90 минут можно? Не было ни одного удара в створ. Перекладины – это не створ. По вашим воротам пробили более 30 раз».
После 4 туров Лиги Европы «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице турнира, не забив ни одного гола.
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Як тут не згадати Вітю - "в мішок і з мосту". Справді, майже усіх цих мажорів виганяти геть з клубу, на їх місце молодь з дублю з настановою - "ось що сталось з вашими старшими колегами, будете теж думати про нові тату і відпочинки в нічних клубах замість тренувань до двадцятого поту - підете за ними". Якщо там взагалі є спроможна грати у футбол молодь.
Ніяке вилучення не може слугувати виправданням. Удари по воротах 0-15. Про(с)грати з тріском - і кому.
Дубинчак был лучшим в Динамо в последних матчах, заработал удаление на ровном месте. А Кабаев, который был лучшим в команде на старте сезона, в простой ситуации отдал мяч сопернику перед своей штрафной.
"вина" Шовковского только в том, что команда после удаления не закрылась а продолжила играть на встречных курсах. Но свои моменты не реализовали, глотнули два гола и потом поплыли психологически.
Самое плохое это психологические последствия таких матчей. По командной игре там все было нормально.
Они, оказывается, ни разу в створ ворот не попали.
А я даже не думал, что такое возможно.
То ли дело было с Челси 0:5.