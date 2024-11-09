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Колос Ковалевка
09.11.2024 18:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 08:35 |
111
0

Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

09 ноября 2024, 08:35 |
111
0
Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 9 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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