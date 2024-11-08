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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 12:39 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:12
196
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Мне понравилась игра»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Рухом»

08 ноября 2024, 12:39 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:12
196
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Мне понравилась игра»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 12-го тура УПЛ.

– Максим, игра оправдала ожидания?

– Мне понравилась игра: динамичная, очень много моментов. Что с нашей стороны, что со стороны соперника. Мы не использовали свои моменты. Только я мог как минимум пару мячей еще забивать в этом матче. Но, к сожалению, не получилось.

– Погодные условия не мешали играть командам?

– Был сильный ветер, но все играли в одинаковых условиях. Так как и нам мешал, так и сопернику мешал. В принципе, не вижу ничего такого, что помешало бы нам получить нужный результат.

– Расскажи о своем голе...

– Даниэль Соса увидел мое врывание и отдал классную передачу. Сориентировался по ситуации: вратарь вышел и я перебросил его. Хорошо, что так сложилось и забил мяч. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, потому что пришли в такой ветер, холодную погоду. Горячо болели за нас, поддерживали. Очень большая благодарность им. Надеюсь, в следующих матчах мы для них одержим победу и будем двигаться дальше.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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