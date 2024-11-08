Украинцы пропустили 600-й мяч в еврокубках на своем поле

Второй гол 30-летнего форварда «Ференцвароша» Барнабаша Варги в ворота «Динамо» стал 600-м, пропущенным украинскими клубами в еврокубках на своем поле. 279 мячей (с учетом гола Салданьи) соперники забили в гостях у наших команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 254 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 28 – в Кубке кубков, 27 – в Лиге конференций и 13 – в Кубке Интертото.

Чаще других довелось вынимать мяч из сетки в родных стенах голкиперам «Динамо» – 212 раз, «Шахтера» – 152, «Днепра» – 43, «Зари» – 35, «Ворсклы» – 32 и «Металлиста» - 31.

К слову, второй гол Варгаса оказался также 150-м, пропущенным «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» мячи, пропущенные украинскими клубами в еврокубках на своем поле