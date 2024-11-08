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Лига Европы
08 ноября 2024, 12:22 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:28
24
0

Украинцы пропустили 600-й мяч в еврокубках на своем поле

«Юбилейным» оказался второй гол Барнабаша Варги в ворота «Динамо»

08 ноября 2024, 12:22 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:28
24
0
Украинцы пропустили 600-й мяч в еврокубках на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

Второй гол 30-летнего форварда «Ференцвароша» Барнабаша Варги в ворота «Динамо» стал 600-м, пропущенным украинскими клубами в еврокубках на своем поле. 279 мячей (с учетом гола Салданьи) соперники забили в гостях у наших команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 254 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 28 – в Кубке кубков, 27 – в Лиге конференций и 13 – в Кубке Интертото.

Чаще других довелось вынимать мяч из сетки в родных стенах голкиперам «Динамо» – 212 раз, «Шахтера» – 152, «Днепра» – 43, «Зари» – 35, «Ворсклы» – 32 и «Металлиста» - 31.

К слову, второй гол Варгаса оказался также 150-м, пропущенным «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» мячи, пропущенные украинскими клубами в еврокубках на своем поле

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

26.01.1966

Томас ДЖЕММЕЛЛ

Селтик

Динамо

30’ (1:1)

1:1

100-й

11.07.1998

Алекс НИЛЬСЕН

Академикс

Ворскла

78’ (1:1)

1:1

200-й

20.10.2005

Тарик СЕКТИУИ

АЗ

Днепр

52’ (2:0)

2:1

300-й

21.10.2010

Фредерик КАНУТЕ

Севилья

Карпаты

34’ (1:0)

1:0

400-й

25.11.2015

Лука МОДРИЧ

Реал

Шахтер

50’ (2:0)

4:3

500-й

03.11.2020

Рами БЕНСЕБАИНИ

Боруссия М

Шахтер

44’ (4:0)

6:0

600-й

07.11.2024

Барнабаш ВАРГА

Ференцварош

Динамо

67’ (3:0)

4:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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