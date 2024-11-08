Украинцы пропустили 600-й мяч в еврокубках на своем поле
«Юбилейным» оказался второй гол Барнабаша Варги в ворота «Динамо»
Второй гол 30-летнего форварда «Ференцвароша» Барнабаша Варги в ворота «Динамо» стал 600-м, пропущенным украинскими клубами в еврокубках на своем поле. 279 мячей (с учетом гола Салданьи) соперники забили в гостях у наших команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 254 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 28 – в Кубке кубков, 27 – в Лиге конференций и 13 – в Кубке Интертото.
Чаще других довелось вынимать мяч из сетки в родных стенах голкиперам «Динамо» – 212 раз, «Шахтера» – 152, «Днепра» – 43, «Зари» – 35, «Ворсклы» – 32 и «Металлиста» - 31.
К слову, второй гол Варгаса оказался также 150-м, пропущенным «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» мячи, пропущенные украинскими клубами в еврокубках на своем поле
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
26.01.1966
|
Томас ДЖЕММЕЛЛ
|
Селтик
|
Динамо
|
30’ (1:1)
|
1:1
|
100-й
|
11.07.1998
|
Алекс НИЛЬСЕН
|
Академикс
|
Ворскла
|
78’ (1:1)
|
1:1
|
200-й
|
20.10.2005
|
Тарик СЕКТИУИ
|
АЗ
|
Днепр
|
52’ (2:0)
|
2:1
|
300-й
|
21.10.2010
|
Фредерик КАНУТЕ
|
Севилья
|
Карпаты
|
34’ (1:0)
|
1:0
|
400-й
|
25.11.2015
|
Лука МОДРИЧ
|
Реал
|
Шахтер
|
50’ (2:0)
|
4:3
|
500-й
|
03.11.2020
|
Рами БЕНСЕБАИНИ
|
Боруссия М
|
Шахтер
|
44’ (4:0)
|
6:0
|
600-й
|
07.11.2024
|
Барнабаш ВАРГА
|
Ференцварош
|
Динамо
|
67’ (3:0)
|
4:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В меньшинстве киевляне продержались только тайм
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals