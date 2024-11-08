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  4. «Андрей был крутым». Журналист призвал Леау равняться на Шевченко
Лига чемпионов
08 ноября 2024, 12:27 |
138
0

«Андрей был крутым». Журналист призвал Леау равняться на Шевченко

Паоло Зилиани помнит выступления украинца за россонери

08 ноября 2024, 12:27 |
138
0
«Андрей был крутым». Журналист призвал Леау равняться на Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Итальянский журналист Паоло Зилиани оценил игру вингера Милана Рафаэля Леау в победном матче Лиги чемпионов с мадридским Реалом (3:1).

«Леау сыграл очень хорошо и продемонстрировал свой авторитет, поучаствовав в голе Мораты и ассистировав Рейндерсу. Он был близок к тому, чтобы сам забить ударом головой, когда Лунин совершил свой лучший сейв в матче.

И он снова помогал защищаться – его действия были не фальшивыми, а настоящими. Но, естественно, мы предпочитаем увлекаться игрой Леау именно в атаке. И все же видеть его там было приятно в первую очередь его партнерам по команде.

Но таким Леау должно быть четыре раза из пяти, а не один раз из семи. Пиппо Индзаги был крут. Шевченко был крут. Креспо был крут. Они также могли играть плохо, но на самом деле это случалось редко. С другой стороны, Леау время от времени играет как чемпион. А поскольку ему не 17, а 25 лет, это нехорошо», – сказал Зилиани.

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Лига чемпионов Рафаэл Леау Милан Реал - Милан Реал Мадрид Андрей Шевченко
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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