В матче с «Ференцварошем» (0:4) «Динамо» потерпело одно из самых крупных поражений в еврокубках на своем поле. Собственно, с большей разницей мячей киевляне уступали в родных стенах только «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 – 0:5. А из других украинских клубов дважды оказывался в глубоком «нокауте» «Шахтер». В групповом раунде ЛЧ-2020/21 горняки проиграли менхенгладбахской «Боруссии» – 0:6, а на той же стадии ЛЧ-2021/22 – «Реалу» – 0:5.

К слову крупное поражение динамовцев от «зеленых орлов» стало 105-м для украинских команд во всех еврокубковых турнирах, в том числе 45-м - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубках

Дата Клуб Ранг Стадия Соперник Счет 03.11.2020 Шахтер ЛЧ ГТ Боруссия М Германия 0:6 14.03.2019 Динамо ЛЕ 1/8 Челси Англия 0:5 19.10.2021 Шахтер ЛЧ ГТ Реал Испания 0:5 26.09.1996 Нива В КК 1/16 Сьон Швейцария 0:4 17.02.2011 Металлист ЛЕ 1/16 Байер Германия 0:4 24.11.2020 Динамо ЛЧ ГТ Барселона Испания 0:4 02.11.2022 Шахтер ЛЧ ГТ Лейпциг Германия 0:4 07.11.2024 Динамо ЛЕ ОТ Ференцварош Венгрия 0:4

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; основной турнир.