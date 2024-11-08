Динамо потерпело одно из самых крупных поражений в еврокубках на своем поле
С большей разницей мячей киевляне уступали дома только «Челси»
В матче с «Ференцварошем» (0:4) «Динамо» потерпело одно из самых крупных поражений в еврокубках на своем поле. Собственно, с большей разницей мячей киевляне уступали в родных стенах только «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 – 0:5. А из других украинских клубов дважды оказывался в глубоком «нокауте» «Шахтер». В групповом раунде ЛЧ-2020/21 горняки проиграли менхенгладбахской «Боруссии» – 0:6, а на той же стадии ЛЧ-2021/22 – «Реалу» – 0:5.
К слову крупное поражение динамовцев от «зеленых орлов» стало 105-м для украинских команд во всех еврокубковых турнирах, в том числе 45-м - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Клуб
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
|
Счет
|
03.11.2020
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Боруссия М
|
Германия
|
0:6
|
14.03.2019
|
Динамо
|
ЛЕ
|
1/8
|
Челси
|
Англия
|
0:5
|
19.10.2021
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал
|
Испания
|
0:5
|
26.09.1996
|
Нива В
|
КК
|
1/16
|
Сьон
|
Швейцария
|
0:4
|
17.02.2011
|
Металлист
|
ЛЕ
|
1/16
|
Байер
|
Германия
|
0:4
|
24.11.2020
|
Динамо
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
Испания
|
0:4
|
02.11.2022
|
Шахтер
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Лейпциг
|
Германия
|
0:4
|
07.11.2024
|
Динамо
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Ференцварош
|
Венгрия
|
0:4
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; основной турнир.
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