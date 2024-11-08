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Лига Европы
08 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:24
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Динамо потерпело одно из самых крупных поражений в еврокубках на своем поле

С большей разницей мячей киевляне уступали дома только «Челси»

08 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:24
201
0
Динамо потерпело одно из самых крупных поражений в еврокубках на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с «Ференцварошем» (0:4) «Динамо» потерпело одно из самых крупных поражений в еврокубках на своем поле. Собственно, с большей разницей мячей киевляне уступали в родных стенах только «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 – 0:5. А из других украинских клубов дважды оказывался в глубоком «нокауте» «Шахтер». В групповом раунде ЛЧ-2020/21 горняки проиграли менхенгладбахской «Боруссии» – 0:6, а на той же стадии ЛЧ-2021/22 – «Реалу» – 0:5.

К слову крупное поражение динамовцев от «зеленых орлов» стало 105-м для украинских команд во всех еврокубковых турнирах, в том числе 45-м - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные домашние поражения украинских клубов в еврокубках

Дата

Клуб

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

03.11.2020

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Боруссия М

Германия

0:6

14.03.2019

Динамо

ЛЕ

1/8

Челси

Англия

0:5

19.10.2021

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Реал

Испания

0:5

26.09.1996

Нива В

КК

1/16

Сьон

Швейцария

0:4

17.02.2011

Металлист

ЛЕ

1/16

Байер

Германия

0:4

24.11.2020

Динамо

ЛЧ

ГТ

Барселона

Испания

0:4

02.11.2022

Шахтер

ЛЧ

ГТ

Лейпциг

Германия

0:4

07.11.2024

Динамо

ЛЕ

ОТ

Ференцварош

Венгрия

0:4

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; основной турнир.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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