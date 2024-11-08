Сенсационный переход. Неймар зимой может уйти из Аль-Хиляля в топ-клуб

Бразильский вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар зимой может сменить клубную прописку, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство клуба Про-лиги намерено расторгнуть контракт с 32-летним футболистом и отпустить его на правах свободного агента.

Такой вариант открывает для игрока много дверей. Отмечается, что он хочет вернуться в Европу, и самым желанным местом продолжения карьеры для него является каталонская «Барселона».

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2023 года, но за все время в клубе из-за проблем со здоровьем успел провести лишь 7 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что заменить Неймара в «Аль-Хиляле» может сам Криштиану Роналду.