Англия09 ноября 2024, 09:11 |
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Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября в 22:00 матч чемпионата Англии
09 ноября 2024, 09:11 |
298
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В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Астон ВиллаСмотреть трансляцию
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