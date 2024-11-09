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  4. Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
09 ноября 2024, 09:11 |
298
0

Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября в 22:00 матч чемпионата Англии

09 ноября 2024, 09:11 |
298
0
Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Астон Вилла

В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Астон Вилла
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Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла Ливерпуль - Астон Вилла смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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