В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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