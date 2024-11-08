Хацкевич назвал сценарий, по которому Динамо выйдет в плей-офф Лиги Европы

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил шансы столичного клуба на выход в плей-офф Лиги Европы после поражения в матче 4-го тура основного этапа турнира против венгерского «Ференцвароша» (0:4):

«Уже достигнут экватор, сыграно четыре матча, и при этом «Динамо» имеет 0 очков и -10 голов и занимает последнюю позицию в турнирной таблице Лиги Европы. Чтобы выйти в плей-офф, хотя бы надеяться на это, нужно в оставшихся поединках набирать максимум – 12 очков.

Реально ли это? Не думаю. Еще в этом году у «Динамо» будет тяжелый выезд в Испанию будет на игру против «Реал Сосьедада»... Знаете, даже если бело-синие наберут 6-7 очков, что выглядит более реально, чем 12, то по разнице голов киевляне вряд ли смогут кого-то обойти. На сегодня все команды, занимающие проходные места, имеют по 1-2 гола в минус, а не 10. Учитывая результаты, а самое главное – игру «Динамо», которую команда показывает в Лиге Европы, шансы киевлян на евровесну выглядят минимальными».