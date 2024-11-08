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  4. «Главный вопрос». Хацкевич нашел виновных в пропущенных голах Динамо
Лига Европы
08 ноября 2024, 10:26 | Обновлено 08 ноября 2024, 10:27
1527
1

«Главный вопрос». Хацкевич нашел виновных в пропущенных голах Динамо

Бывший тренер киевлян разобрал игру бело-синих

08 ноября 2024, 10:26 | Обновлено 08 ноября 2024, 10:27
1527
1
«Главный вопрос». Хацкевич нашел виновных в пропущенных голах Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о пропущенных голах столичного клуба в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4).

– Четыре пропущенных – многовато. Откуда эти голы взялись?

– Это главный вопрос. Да, в «Динамо» существует большая, самая большая проблема – центральная зона в обороне. Но не стоит всех собак вешать на защитников. Вот разберем первый гол. «Динамо» наказали за неуклюжую игру Кабаева, который отдал плохой пас назад на Шапаренко. Второй: борьба, рикошет, залетело. И все это за две минуты. При этом команда еще и играет в меньшинстве. Это такой сильный психологический удар, который команда не выдержала и развалилась.

– Подождите, но в случае со вторым голом мяч от Михавка отскочил, как от стены. В случае с третьим, то Тарас вообще решил даже не прыгать и не бороться за верховой мяч. Это как?

– Пусть ошибки Михавко разбирает тренерский штаб «Динамо». С моей стороны это будет не совсем корректно. Да, почти все голы были забиты из центральной зоны, но ведь это не только проблема Тараса. Это проблема игры в обороне всей команды.

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош Александр Хацкевич Владислав Кабаев Николай Шапаренко Тарас Михавко
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Хацкевич? Вы серьёзно? Кто такой как тренер после работы в Динамо? Проанализируйте ещё раз его работу в Динамо. Пусть берёт пример с Блохина, не вышло Не удалось, извините,это не мое и не лезу!
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