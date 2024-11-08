«Главный вопрос». Хацкевич нашел виновных в пропущенных голах Динамо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о пропущенных голах столичного клуба в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4).

– Четыре пропущенных – многовато. Откуда эти голы взялись?

– Это главный вопрос. Да, в «Динамо» существует большая, самая большая проблема – центральная зона в обороне. Но не стоит всех собак вешать на защитников. Вот разберем первый гол. «Динамо» наказали за неуклюжую игру Кабаева, который отдал плохой пас назад на Шапаренко. Второй: борьба, рикошет, залетело. И все это за две минуты. При этом команда еще и играет в меньшинстве. Это такой сильный психологический удар, который команда не выдержала и развалилась.

– Подождите, но в случае со вторым голом мяч от Михавка отскочил, как от стены. В случае с третьим, то Тарас вообще решил даже не прыгать и не бороться за верховой мяч. Это как?

– Пусть ошибки Михавко разбирает тренерский штаб «Динамо». С моей стороны это будет не совсем корректно. Да, почти все голы были забиты из центральной зоны, но ведь это не только проблема Тараса. Это проблема игры в обороне всей команды.